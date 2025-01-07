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Германия призвала Евросоюз снять часть санкций с Сирии

Николай Линке
7 января 2025 г.

После поездки Анналены Бербок в Дамаск власти ФРГ предложили другим странам ЕС отменить часть санкций в отношении Сирии, сообщает AFP. По версии FT, предложение было сделано до визита глава МИД ФРГ.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок и новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в Дамаске, 3 января 2025 года
Анналена Бербок и новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в Дамаске, 3 января 2025 годаФото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Власти ФРГ призвали страны Европейского Союза отменить часть санкций в отношении Сирии после свержения Башара Асада. Об этом во вторник, 7 января, сообщают британская газета Financial Times (FT)и французское агентство AFP со ссылкой на собеседников, пожелавших остаться неназванными.

Отмена части санкций против Сирии

Как пишет FT, немецкие дипломаты еще в конце декабря 2024 года направили властям стран ЕС два документа с предложениями, в каких отраслях могут быть сняты санкции против Дамаска. По версии AFP, это произошло лишь после визита в Дамаск главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) 3 января.

По данным FT, предлагается снять ограничения в банковской сфере и энергетическом секторе, на воздушном транспорте и при международных денежных переводах рядовых сирийцев. По сведениям AFP, среди предложений - и разморозка финансовых операций Евросоюза с правительством Сирии.

США отменили санкции быстрее, чем ЕС

Как пишет FT, в Берлине считают, что за счет снятия санкций Европа сможет сохранить влияние на новые власти Сирии и потребовать от них проведение либеральных реформ. Например, гарантий защиты прав меньшинств и женщин, а также нераспространения оружия.

Германские дипломаты планируют обсудить снятие санкций с Сирии на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 27 января. Это особенно актуально, так как Минфин США уже снял часть санкций с Дамаска, отмечает FT.

В МИД ФРГ отказались от комментариев для FT. Как отреагировали на предложение Берлина другие страны Евросоюза, тоже неизвестно.

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