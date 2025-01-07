Подвергли ли власти Сирии цензуре фото Бербок?

Фото, изображающее министра иностранных дел Германии Анналену Бербок во время визита в Дамаск, на котором ее фигура размыта, стало виральным. Кто за этим стоит и как это связано с правами женщин? Фактчек DW.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро 3 января 2025 года от лица ЕС побывали с визитом в Сирии. Европейские дипломаты провели переговоры с новыми властями Сирии, а также с представителями и представительницами сирийского гражданского общества. При этом их встреча с сирийским правителем Ахмедом аш-Шараа, лидером исламистской повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), вызвала большой резонанс в соцсетях и СМИ.

В частности, резкую критику вызвал тот факт, что женщину-министра Анналену Бербок в Дамаске приняли без рукопожатия - в отличие от ее коллеги-мужчины. Вместо этого аш-Шараа использовал альтернативное приветствие, положив руку на сердце. Согласно различным источникам, законы ислама запрещают мужчинам жать руку женщине, за исключением случаев их близкого родства.

Еще больше шума, однако, поднялось вокруг истории с официальными фото, сделанными в ходе визита главы МИД ФРГ в Дамаск, которые сирийская сторона якобы подвергла частичной цензуре. Команда DW по проверке фактов выяснила, так ли это на самом деле.

Утверждение: "Новое руководство Сирии сделало изображение министра иностранных дел Германии Бербок неузнаваемым в постах в соцсетях", - написал один из пользователей микроблога X под фото, на которых фигура главы МИД ФРГ размыта. Ряд других пользователей X распространил скриншот публикации с сайта немецкого телеканала ntv, вышедшей под заголовком: "Канал сирийского руководства делает Бербок неузнаваемой на фотографиях (см. главное фото)". Еще более виральным стал скриншот публикации таблоида Bild с заголовком: "Сирия подвергла цензуре фото Бербок".

Фактчек DW: Это ложь.

В интернете действительно курсировали фото, сделанные во время визита Бербок в Сирию, на которых она сама и две другие присутствовавшие на мероприятии женщины были сделаны неузнаваемыми. При этом глава МИД Франции, напротив, был отчетливо виден. Однако утверждение о том, что Сирия, или новые власти в Дамаске подвергли эти изображения цензуре, является ложным.

Изображение Анналены Бербок было размыто на снимках, которые распространил Telegram-канал Almharar. В описании канала говорится, что он является "официальным каналом новостной сети Free Syria". До декабря 2024 года, то есть до свержения режима Башара Асада силами ХТШ, он назывался "Новостная сеть Освобожденный Север", рассказал DW немецко-швейцарский исламовед Райнхард Шульце (Reinhard Schulze).

Публикация фото, сделанного во время визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Сирию, в Telegram-канале Almharar Фото: Almharar/Telegram

Архивная версия Telegram-канала Almharar от 30 сентября 2022 года показывает, что на тот момент канал имел около 50 000 подписчиков (сейчас их почти 356 000) и, по собственным данным, распространял репортажи о событиях в районах Хамы, Идлиба и Алеппо, включая новости о боевых действиях и влиянии их исхода на позиции различных сторон в гражданской войне.

Речь не идет об официальном канале ХТШ в Сирии

"Сеть связана с неоортодоксальными проповедниками в Идлибе, такими, как Абу Махмуд аль-Халаби и, прежде всего, Абу Абдарахман аль-Мутаваккиль, который известен своими салафитскими проповедями. Он является частью той традиции, от которой ХТШ с 2013 года отошла", - говорит Райнхард Шульце.

По словам исламоведа, эта сеть раньше базировалась в Стамбуле, а теперь действует также из Сирии. По мнению Шульце, представители этой группы занимают "выжидательную позицию" по отношению к фактическому правителю Сирии Ахмеду аш-Шараа. Политическое влияние групп, стоящих за этой сетью, трудно оценить, поскольку оно часто крайне персонализировано. "Очевидно, что сеть не связана с официальной политикой ХТШ", - констатирует Райнхард Шульце.

Сам канал Almharar утверждает, что публикует "официальные" репортажи о Сирии. Однако официальные структуры сирийской власти распространили те же самые изображения без цензуры. Например, фотографии Анналены Бербок можно увидеть без каких-либо изменений на официальном канале министерства иностранных дел Сирии в соцсети X.

Сирийские специалисты по проверке фактов из проекта Verify-Sy также подчеркивают, что Almharar - местный канал, официально не связанный с ХТШ. Ведущие сирийские СМИ и государственное информагентство SANA также передали изображения министра иностранных дел Германии без ретуширования.

Фото агентства SANA, сделанное во время визита главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Сирию Фото: AFP

Заголовок статьи на получившем широкое распространение скриншоте с новостного сайта ntv.de впоследствии был изменен. Вместо "Канал сирийского руководства делает Бербок неузнаваемой на фотографиях" теперь он звучит так : "Близкий к ХТШ канал делает Баербок неузнаваемой на фотографиях".

Представитель немецкой медиакомпании RTL подтвердил это, отвечая на вопрос DW: "Действительно, статья на сайте ntv.de изначально имела другой заголовок, который был скорректирован постфактум в ходе вчерашнего дня. Поэтому скриншот, о котором идет речь, не является манипуляцией, а показывает изначальный заголовок". Изменение заголовка свидетельствует о том, что журналисты ntv не считают канал Almharar информационной площадкой официального сирийского руководства.

DW также первоначально неверно сообщила 6 января, что "боевики ХТШ опубликовали фотографии с размытым изображением Анналены Барбок в своем Telegram-канале ". Эта публикация была исправлена в тот же день, а статья снабжена редакционным сообщением об ошибке.

Неясное будущее в области прав женщин в Сирии

Спустя всего день после скандала с фотографиями министра иностранных дел Германии и ее спутниц, канал Almharar сделал неузнаваемыми на фото и других женщин. Например, в посте от 4 января 2025 года глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич Эггер и участники ее делегации были заретушированы на фотографии с их встречи с премьер-министром переходного правительства Сирии Мухаммедом аль-Баширом.

Знаменательно, что Анналена Бербок в ходе визита в Дамаск поставила во главу угла именно тему прав женщин. Права женщин - это "критерий свободы в обществе", заявила министр в интервью журналистам медиагруппы Funke после возвращения из Сирии. При этом глава МИД ФРГ поставила предоставление помощи Сирии в зависимость от соблюдения там прав женщин. "ЕС не будет финансировать исламистские структуры", - по словам Бербок, именно это она четко дала понять лидерам исламистских повстанцев из группировки ХТШ в Дамаске.

Правозащитники, с которыми общалась DW, видят в смене власти в Сирии как шанс, так и риски в плане ситуации с правами женщин.