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Минфин США временно ослабил санкции против Сирии

Роман Сулима
7 января 2025 г.

Режим смягчения санкций для новых властей Сирии будет действовать шесть месяцев, в течение которых "правительство США будет продолжать следить за развитием событий на местах", сообщило агентство Reuters.

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Здание международного аэропорта Дамаска 31 декабря 2024 года
Международный аэропорт Дамаска в канун Нового 2025 года (фото из архива) Фото: Anwar Amro/AFP

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало представителям переходного правительства Сирии генеральную лицензию для расширения финансовой деятельности в стране. Об этом в понедельник, 6 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные соответствующего постановления американских властей. "США ввели исключение из санкций для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада в попытке облегчить поток гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральная лицензия допускает "некоторые энергетические транзакции и личные денежные переводы в Сирию" до 7 июля. Однако "это решение не отменило никаких санкций", уточняют там. В настоящий момент Сирия испытывает значительный дефицит электроэнергии - в большинстве районов страны электричество доступно до трех часов в день. "Временное правительство заявляет, что намерено обеспечить электроснабжение до восьми часов в день в течение двух месяцев", - пишет Reuters.

В свою очередь Минфин США заявил, что этот шаг направлен на "обеспечение того, чтобы санкции не препятствовали предоставлению основных услуг и непрерывности функций управления на всей территории Сирии, включая обеспечение электроэнергией, энергией, водой и санитарией". В течение полугода, отведенного на смягчение мер, "правительство США будет продолжать следить за развитием событий на местах". Вашингтон ожидает получить прояснение направления политики новых властей страны и, в частности, стремится получить гарантии соблюдения Дамаском своих обещаний насчет прав женщин и этнических меньшинств.

Свержение клана Асадов

Масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада, против режима которого и были введены санкции Запада, вооруженные группировки начали в конце ноября 2024 года. Им удалось всего за несколько дней занять второй по величине город страны, Алеппо, и взять под контроль города Хама, Дараа и Дейр-эз-Зор, а позже - и столицу страны Дамаск, вынудив Асада бежать вместе с семьей в Россию после более чем 13 лет гражданской войны, тем самым положив конец правлению клана Асадов.

8 декабря повстанческие группировки во главе с радикальной исламистской "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) беспрепятственно проникли на территорию президентского дворца, расположенного к западу от Дамаска. В настоящее время, как отмечала газета The New York Times, три главных союзника Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены на решении собственных проблем: Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.

Переходное сирийское правительство возглавил лидер ХTШ Ахмед аш-Шараа, ранее известный под именем Абу Мохаммед аль-Джулани, который в конце декабря достиг с бывшими главами повстанческих отрядов соглашения об их роспуске и последующем объединении под началом министерства обороны страны. Ахмед аш-Шараа уже успел провести несколько встреч с представителями властей ряда стран Запада.

 

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