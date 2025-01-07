Минфин США временно ослабил санкции против Сирии

Режим смягчения санкций для новых властей Сирии будет действовать шесть месяцев, в течение которых "правительство США будет продолжать следить за развитием событий на местах", сообщило агентство Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало представителям переходного правительства Сирии генеральную лицензию для расширения финансовой деятельности в стране. Об этом в понедельник, 6 января, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные соответствующего постановления американских властей. "США ввели исключение из санкций для операций с правительственными учреждениями в Сирии сроком на шесть месяцев после окончания правления Башара Асада в попытке облегчить поток гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, генеральная лицензия допускает "некоторые энергетические транзакции и личные денежные переводы в Сирию" до 7 июля. Однако "это решение не отменило никаких санкций", уточняют там. В настоящий момент Сирия испытывает значительный дефицит электроэнергии - в большинстве районов страны электричество доступно до трех часов в день. "Временное правительство заявляет, что намерено обеспечить электроснабжение до восьми часов в день в течение двух месяцев", - пишет Reuters.

В свою очередь Минфин США заявил, что этот шаг направлен на "обеспечение того, чтобы санкции не препятствовали предоставлению основных услуг и непрерывности функций управления на всей территории Сирии, включая обеспечение электроэнергией, энергией, водой и санитарией". В течение полугода, отведенного на смягчение мер, "правительство США будет продолжать следить за развитием событий на местах". Вашингтон ожидает получить прояснение направления политики новых властей страны и, в частности, стремится получить гарантии соблюдения Дамаском своих обещаний насчет прав женщин и этнических меньшинств.

Свержение клана Асадов

Масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада, против режима которого и были введены санкции Запада, вооруженные группировки начали в конце ноября 2024 года. Им удалось всего за несколько дней занять второй по величине город страны, Алеппо, и взять под контроль города Хама, Дараа и Дейр-эз-Зор, а позже - и столицу страны Дамаск, вынудив Асада бежать вместе с семьей в Россию после более чем 13 лет гражданской войны, тем самым положив конец правлению клана Асадов.

8 декабря повстанческие группировки во главе с радикальной исламистской "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) беспрепятственно проникли на территорию президентского дворца, расположенного к западу от Дамаска. В настоящее время, как отмечала газета The New York Times, три главных союзника Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены на решении собственных проблем: Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.

Переходное сирийское правительство возглавил лидер ХTШ Ахмед аш-Шараа, ранее известный под именем Абу Мохаммед аль-Джулани, который в конце декабря достиг с бывшими главами повстанческих отрядов соглашения об их роспуске и последующем объединении под началом министерства обороны страны. Ахмед аш-Шараа уже успел провести несколько встреч с представителями властей ряда стран Запада.