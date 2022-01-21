Путина "кинули", или Ответ Москвы на переписку с США и НАТО вокруг Украины. DW Новости (02.02.2022)

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Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал отрицательный ответ Запада на требование так называемых "гарантий безопасности", включая запрет на вступление Украины в НАТО. В тот же день стали известны детали дипломатической переписки Россия-США-НАТО - благодаря испанской газете El Pais. Как оценивают эксперты нынешнюю позицию Кремля в конфликте с Западом и будет ли дальнейшая эскалация?