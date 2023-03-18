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Центр ЧВК "Вагнер"
Центр ЧВК "Вагнер" (Igor Russak/REUTERS)Фото: Igor Russak/REUTERS
КонфликтыУкраина

Пригожин: К середине мая ЧВК наберет еще 30 тыс бойцов

Екатерина Венкина
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 марта.

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На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

Зеленский ввел санкции в отношении Башара Асада

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против президента Сирии Башара Асада. Указ опубликован на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства. Как передало агентство УНИАН, они будут действовать в течение 10 лет, включают блокировку активов и запрет торговых операций. Рестрикции одобрены и в отношении премьера Сирии Хусейна Арнуса, министра иностранных дел Фейсала Микдада. Всего в перечне - 300 человек. Среди них - трое сирийцев, граждане РФ и один украинец из аннексированного Россией Крыма, который также имеет российское гражданство, уточнило УНИАН. Ограничительные меры также ввели против 141 юридического лица, среди них - два из оккупированного Крыма - автономная некоммерческая организация "институт морского приборостроения и робототехники" и "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий до 12 лет колонии за незаконный экспорт из России или передачу иностранцам военных товаров, технологий или вооружений. Закон также предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей, если вооружения экспортировались или были незаконно переданы за рубеж группой лиц по предварительному сговору.

РФ ввела персональные санкции в отношении ряда подданных Великобритании

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РФ ввела персональные санкции в отношении представителей вооруженных сил, ряда структур, которые в Москве считают "пропагандистскими", а также - судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании. Об этом 17 марта сообщили в МИД РФ. Среди фигурантов списка - офицеры британских вооруженных сил, причастные к организации подготовки на территории Соединенного Королевства украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии. В перечень британских подданных, которым закрыт въезд в РФ, включено руководство корпорации Zinc Network, по мнению Москвы, "фабрикующей антироссийские материалы". Ограничения РФ введены в отношении ряда судей и должностных лиц пенитенциарной системы Великобритании, а также представителей руководства тюрьмы строгого режима "Белмарш" в Лондоне.

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что планирует, что к середине мая количество бойцов в подразделениях "увеличится приблизительно на 30 тыс". Комментарий Пригожина размещен в Telegram его пресс-службы. Владелец ЧВК добавил, что среднее количество набираемых кадров в день колеблется "от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост".

Хроника событий 18 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

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