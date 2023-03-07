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Украинский военнослужащий в районе БахмутаФото: Yevhenii Zavhorodnii/REUTERS
КонфликтыУкраина

Президент Украины объяснил важность обороны Бахмута

Дмитрий Андреев
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 марта.

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На 378-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 марта (время московское).

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Канада продлевает миссию по обучению украинских военных инженеров до октября, заявил канадский премьер Джастин Трюдо на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Эта миссия началась осенью 2022 года и проходит на территории Польши. Кроме того, Оттава направила 7 медицинских специалистов канадских Вооруженных сил в Польшу, где они будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам, необходимым для эффективного спасения жизней в боевых условиях, указал Трюдо.

Оттава выделит 3 млн канадских долларов (2,07 млн евро) на программу разминирования Украины и вместе с ЕС поставит в страну генераторы, добавил глава правительства. "Канада будет стоять плечом к плечу с народом Украины столько, сколько потребуется", - подчеркнул Трюдо.

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Захват Бахмута откроет российским войскам дорогу к установлению контроля над ключевыми украинскими городами на востоке Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, объясняя решение Киева продолжать защиту Бахмута и укрепление позиций в городе. По мнению украинской стороны, после Бахмута силы РФ могли бы пойти дальше - в Краматорск и Славянск. "Вот почему наши ребята стоят там", - резюмировал глава государства.

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

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