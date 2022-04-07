 Президент Германии призвал судить Путина и Лаврова в Гааге | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2022

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Германия

Президент Германии призвал судить Путина и Лаврова в Гааге

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, наказание должны нести все совершившие преступления в Украине, отдавшие им приказы, а также те, кто несет за это политическую ответственность.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) высказался за привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова в Международном уголовном суде в Гааге. "Все, кто несет ответственность за эти (совершенные в Украине. - Ред.) преступления, должны понести наказание", - заявил он еженедельнику Der Spiegel в пятницу, 8 апреля.

По его словам, это касается не только солдат и тех, кто отдавал им приказы, но и "тех, кто несет за это политическую ответственность". Штайнмайер отметил, что кадры из пригорода Киева Бучи ужасны и невыносимы. "Они в очередной раз обращают внимание на то, что означает преступное нападение России на Украину и какие страдания, смерть, а также изгнание оно несет. Это приводит в невероятное негодование и удручает", - указал он.

Президент ФРГ также заявил, что не ожидал, что Кремль решится начать войну в Украине. "Я видел перемены в российской политике, но, честно говоря, все еще надеялся на остатки рациональности у Владимира Путина", - пояснил он. По словам Штайнмайера, он "не предполагал, что российский президент в своем имперском безумии пойдет на риск полного политического, экономического и морального разорения своей страны". "Это нападение меня потрясло", - добавил он.

Штайнмайер признал ошибки в своей российской политике

В первые дни апреля появилось большое число фотографий и других свидетельств массовых убийств мирных жителей в Буче и других пригородах Киева, ранее оккупированных вторгнувшимися в Украину российскими войсками. Международное сообщество самым резким образом осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Правительство Германии 6 апреля назвало убийства мирных граждан в Буче военными преступлениями, а ЕС 8 апреля ввел пятый пакет санкций за войну в Украине. В свою очередь Москва отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях. распространении фейковой информации и провокациях.

В последние несколько дней на фоне критики в его адрес президент ФРГ неоднократно выступал с заявлениями, признавая свои ошибки в более ранней политике в отношении России, в особенности в бытность министром иностранных дел. Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил Штайнмайер 4 апреля. На следующий день он исключил нормализацию отношений с РФ при ее нынешнем президенте. С путинской Россией больше невозможно сотрудничество, каким оно было в предыдущие годы, признал он.

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    Автор: Николай Пермяков


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