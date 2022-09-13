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Премьер Финляндии Санна Марин в Европарламенте
Санна Марин в ЕвропарламентеФото: Frederick Florin/AFP/Getty Images
КонфликтыФинляндия

Финский премьер призвала усилить визовые ограничения для РФ

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Санкции ЕС должны дойти и до повседневной жизни россиян, заявила Санна Марин, выступая в Европарламенте. Она назвала нынешние визовые ограничения недостаточными.

https://www.dw.com/ru/premer-finlandii-prizvala-v-evroparlamente-uzestocit-vizovye-ogranicenia-dla-rossian/a-63105517

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала еще более ужесточить визовые ограничения в отношении России на европейском уровне. Граждане РФ должны ощутить на себе штрафные меры, которые Брюссель ввел против их страны за ее вторжение в Украину, заявила она во вторник, 13 сентября, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. "Санкции должны дойти и до повседневной жизни россиян", - подчеркнула она.

По мнению главы финского правительства, отмена упрощенной визовой процедуры для граждан РФ является недостаточной. "Мы обязаны поддерживать Украину во всех отношениях и должны быть готовы к еще более жестким санкциям", - отметила она под аплодисменты евродепутатов.

Одновременно Марин выступила и за ужесточение других санкций против Москвы, развязавшей полномасштабную войну в Украине. Чем больше санкций, тем дороже будет обходиться России ее агрессия в отношении соседнего государства, отметила она. По словам финского премьера, своим военным вторжением Москва вредит, в первую очередь, самой себе. "Этой войной Россия фактически разрушает собственную экономику и собственное будущее", - пояснила она.

Визовые ограничения для россиян

Накануне начало действовать решение ЕС приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном режиме для получения шенгенских виз, принятое на фоне вторжения РФ в Украину. Приостановка соглашения означает, что визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, увеличатся сроки оформления визы и объем документов, необходимых для этого. Правила выдачи многократных виз при этом ужесточатся. В Еврокомиссии при этом отметили, что в ЕС открыты двери для россиян, путешествующих по неотложным причинам, в особенности - членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества.

Независимо от общеевропейского решения Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия на национальном уровне резко ограничили выдачу виз гражданам РФ или намерены это сделать в ближайшее время. Польша изучает такую возможность. По данным агентства Евросоюза по безопасности внешних границ, с 24 февраля в страны ЕС из РФ въехали около миллиона человек, большинство - через Эстонию и Финляндию. По данным Еврокомиссии, у граждан РФ имеется чуть менее одного миллиона действующих шенгенских виз.

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