Премьер Финляндии: Европа недостаточно сильна без США

На 282-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий пятницы, 2 декабря (время московское).

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Российское вторжение в Украину выявило слабости европейских стран и их стратегические просчеты в отношениях с РФ, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Я буду очень честна, предельно честна с вами. Европа сейчас недостаточно сильна. Без Соединенных Штатов у нас были бы проблемы", - сказала Марин, выступая в сиднейском аналитическом центре Институт Лоуи во время визита в Австралию. По словам премьер-министра, которую цитирует агентство AFP, необходимо обеспечить Украину "всем, что потребуется" для победы в войне, при этом наращивая собственный оборонный потенциал Европы. "Мы должны убедиться, что мы также наращиваем возможности, касающиеся европейской обороны, европейскую оборонную промышленность, и удостовериться, что мы можем справиться с различными ситуациями", - подчеркнула Марин.

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За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным украинского командования, войска РФ нанесли пять ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей, а также осуществили 30 авиационных ударов по позициям ВСУ и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Украинская авиация в течение минувших суток нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, говорится в сводке. Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные сбили один вражеский беспилотник типа "Орлан-10". Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, а также пять других важных объектов оккупантов.

++08.30++

На территории оккупированного Крыма сотрудники военных комиссариатов проводят подготовку к очередной волне мобилизации, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ . По имеющейся информации, в городе Керчь проводятся сверки данных военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

США и НАТО договариваются о NASAMS для Украины в странах Ближнего Востока

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США и союзники по НАТО ведут переговоры с рядом стран на Ближнем Востоке о перемещении ракетных систем класса "земля-воздух" NASAMS на Украину. Об этом изданию Politico сообщил глава компании-производителя Raytheon Co. Грег Хейс . По его словам, задача заключается в том, чтобы отправить системы ПВО Киеву в течение трех-шести месяцев, а затем США в течение следующих 24 месяцев отправить взамен на Ближний Восток новые NASAMS.

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Российские войска в ночь на 2 декабря ударили ракетами по Запорожью. Как сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев , в результате ракетного удара вспыхнул пожар в "здании инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла". На местах работают соответствующие службы, информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.

++05.30++

В Конгресс США внесен законопроект, инициированный двумя сенаторами, представителями обеих партий, о признании российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера иностранной террористической организацией. Как следует из пресс-релиза, опубликованного республиканцем Роджером Уикером и демократом Беном Кардином, в проекте закона содержится требование признать "вагнеровцев" и аффилированные с ЧВК группировки - иностранными террористическими организациями.

++04.30++

Страны "Группы семи" "очень близки" к принятию решения об ограничении цены на российскую нефть, поставляемую морским путем, в размере 60 долларов за баррель с механизмом корректировки, позволяющим удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного участника переговоров стран-членов G7. По его словам, сделка должна быть завершена в ближайшие дни, самое позднее в понедельник. Чиновник выразил уверенность, что ценовой предел ограничит возможности России в агрессии против Украины.

Из Бурятии на оккупированные территории Донбасса отправят юрты и шаманов

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В один из оккупированных российскими войсками район Донецкой области "Гуннский фонд" Бурятии отправит три юрты. По словам главы фонда Олега Булутова, на которые ссылается издание "Сибирь. Реалии" , в этих юртах российские военные смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть, а главной целью "гумпомощи" он назвал поднятие боевого духа солдат и их лечение. В юртах, которые будут отправлены 2 декабря, шаманы, будут возвращать солдатам душу, а костоправы - "поправлять позвоночник", пояснил Булутов.

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В Харьковской области вечером 1 декабря прогремело несколько взрывов, сообщается в Telegram-канале телеканала "Суспильне". В Харьковеи области была объявлена воздушная тревога. По информации издания "РБК Украина", ссылающегося на местных жителей, "прилеты" зафиксированы в Чугуевском районе. В селе Клугино-Башкировка, входящее в состав города Чугуев, один из боеприпасов попал в многоэтажку, сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря облуправления ГСЧС Евгения Василенко. Отмечается, что спасателям пока известно об одной раненой женщине.

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Около 13 тысяч украинских военнослужащих погибли с начала российской агрессии 24 февраля. Об этом в эфире "24-го канала" сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк . Комментируя слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) о том, что украинская сторона потеряла 100 тысяч военных, Подоляк заявил, что глава ЕК ошиблась. При этом он сослался на данные Генштаба ВСУ, отметив, что среди гражданского населения Украины жертв, наоборот, значительно больше, чем было названо в заявлении фон дер Ляйен (более 20 тысяч человек). Россия воюет с гражданским населением, подчеркнул Подоляк.

Италия продлила решение о поставках вооружений Украине до конца 2023 года

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Правительство Италии приняло постановление о продлении поставок вооружений в Украину до 31 декабря 2023 года, сообщает Corriere della Sera . В частности, указывает издание, рассматривается вопрос поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов для защиты от атак с воздуха. Решение о продлении поставок вооружений Украине принято единогласно, подчеркивает газета.

Хроника событий 1 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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