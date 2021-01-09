Прекрасная лаборантка стала послом в германском бундесрате (фото)

Берлин • До конца этого года в здании бундесрата ФРГ в немецкой столице можно будет увидеть эту четырехметровую скульптуру - "Лаборантку" ("Die Laborantin"), созданную немецким художником Марком Фроммом (Marc Fromm). Она была доставлена в Берлин из города Галле в земле Саксония-Анхальт, председательствующей сейчас в этом органе законодательной власти в Германии. "Лаборантка" будет являться своего рода послом федеральной земли и символом председательства Саксонии-Анхальт в бундесрате.

Первоначально скульптура, работа над которой была начата еще до пандемии, предназначалась для выставки в одной лаборатории в Лейпциге, отсюда и название. "Лаборантка" должна была быть в маске, но после начала пандемии автор решил, что в таких обстоятельствах она будет слишком банальным приемом.

Марк Фромм в зале заседаний бундесрата

"Лаборантка" и другие работы Марка Фромма

Из-за коронавирусных ограничений экспозиция в Лейпциге так и не состоялась, однако в конце прошлого года скульптуру все же временно выставили на широкое обозрение в городе Галле в здании Фонда искусств земли Саксония-Анхальт - так чтобы она была хорошо видна снаружи через большие окна. Свет оставляли гореть круглосуточно.

Марк Фромм родился в 1971 году в немецкой земле Гессен. Обучался в Высшей школе искусств и дизайна в замке Гибихенштайн в Галле. Участвовал во многих художественных выставках в Германии и других странах. В 2015 году стал лауреатом Художественной премии земли Саксония-Анхальт. Фотографии некоторых других работ этого немецкого художника можно посмотреть здесь Прекрасная и сильная лаборантка - символ времени.

Бундесрат в Германии

В бундесрате заседают представители 16 земельных правительств. Обязательному утверждению здесь подлежат принятые бундестагом законопроекты, затрагивающие конституционные интересы субъектов федерации, общие сферы ответственности земель и федеральных властей, а также законы, связанные с членством Германии в ЕС. Председательство в бундесрате осуществляется на основе ежегодной ротации - c 1 ноября по 31 октября.

Смотрите также: