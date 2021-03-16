 Берлин, которого нам не хватало (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.03.2021

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Культура и стиль жизни

Берлин, которого нам не хватало (фотогалерея)

В немецкой столице 16 марта снова открылись музеи: Новый, Пергамский, Старая национальная галерея и другие. Многие шедевры - снова в доступе. Листайте галерею DW!

  • Бюст Нефертити

    Берлин и его шедевры

    Бюст Нефертити

    Уже ради нее одной стоит ехать в Берлин! Легендарная царица, супруга правившего в Древнем Египте примерно в 1353-1336 годах до н.э. фараона-реформатора Эхнатона, до сих пор считается одной из самых красивых женщин, когда-либо живших на Земле. Всемирно известный бюст красавицы, которому уже свыше 3300 лет, занимает почетное место в экспозиции Нового музея на знаменитом Музейном острове в Берлине.

  • Новый музей в Берлине

    Берлин и его шедевры

    Египетский музей и собрание папирусов

    Здание Нового музея сильно пострадало во время Второй мировой войны. Возрождение из руин было начато лишь в 1986 году, а завершено - в 2009-м. В восстановленном здании размещается Египетский музей с бюстом Нефертити, а также Музей доисторического периода и ранней истории.

  • Пергамский алтарь

    Берлин и его шедевры

    Пергамский алтарь

    Пергамский алтарь - один из самых значительных памятников искусства эллинистического периода. Был построен в период между 197 и 156 гг. до н.э. и получил название по месту своего создания - городу Пергаму на территории сегодняшней Турции. Основная тема рельефных изображений - битва богов с гигантами. Пергамский музей в Берлине был построен специально для экспонирования алтаря.

  • Ворота Иштар

    Берлин и его шедевры

    Ворота Иштар

    Главный экспонат Пергамского музея - Пергамский алтарь - в данный момент находится на реставрации, но в музее есть много других уникальных экспонатов. На этой фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона. Построены по приказу царя Навуходоносора II и посвящены богине Иштар. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства.

  • Панорама Пергама

    Берлин и его шедевры

    Пергамский музей. Панорама

    Панорама на 360°. Вход - во дворе Пергамского музея. Инсталляция, сопровождаемая музыкой, создает эффект присутствия в древнем Пергаме в 129 году до н. э. Посетители находятся в центре ротонды, а вокруг них кипит жизнь древнего города - с закатами и восходами, смехом детей, криками торговцев и т.д.

  • Галерея Джеймса Симона

    Берлин и его шедевры

    Галерея Джеймса Симона

    Здание возведено по проекту знаменитого британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Отсюда к уникальным собраниям Музейного острова ведут подземные переходы. Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения Джеймса Симона, который приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства. Самые известные из них - бюст Нефертити и ворота Иштар.

  • Картина Монах у моря Каспара Давида Фридриха

    Берлин и его шедевры

    "Монах у моря" Каспара Давида Фридриха

    Каспар Давид Фридрих - немецкий художник, один из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии. Картина написана в начале XIX века и является одним из наиболее ценных экспонатов Старой национальной галереи. В этом уникальном художественном музее экспонируются и хранятся произведения искусства XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия.

  • Музейный остров в Берлине

    Берлин и его шедевры

    Музейный остров в Берлине

    Уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове расположены открытые сейчас для посещения Новый музей, Пергамский музей, Панорама Пергама, Старая национальная галерея и Галерея Джеймса Симона.

  • Музей европейских культур

    Берлин и его шедевры

    Музей европейских культур

    Находится не на Музейном острове в центре Берлина, а в районе Далем. Является частью архитектурного комплекса, в котором разместилось несколько разных музеев. Музей знакомит с жизнью Германии и других европейских стран, начиная с XVIII века и до нынешнего времени. Здесь много уникальных артефактов, с помощью которых можно понять, как был устроен быт людей, живших много десятилетий назад.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Бюст Нефертити

    Берлин и его шедевры

    Бюст Нефертити

    Уже ради нее одной стоит ехать в Берлин! Легендарная царица, супруга правившего в Древнем Египте примерно в 1353-1336 годах до н.э. фараона-реформатора Эхнатона, до сих пор считается одной из самых красивых женщин, когда-либо живших на Земле. Всемирно известный бюст красавицы, которому уже свыше 3300 лет, занимает почетное место в экспозиции Нового музея на знаменитом Музейном острове в Берлине.

  • Новый музей в Берлине

    Берлин и его шедевры

    Египетский музей и собрание папирусов

    Здание Нового музея сильно пострадало во время Второй мировой войны. Возрождение из руин было начато лишь в 1986 году, а завершено - в 2009-м. В восстановленном здании размещается Египетский музей с бюстом Нефертити, а также Музей доисторического периода и ранней истории.

  • Пергамский алтарь

    Берлин и его шедевры

    Пергамский алтарь

    Пергамский алтарь - один из самых значительных памятников искусства эллинистического периода. Был построен в период между 197 и 156 гг. до н.э. и получил название по месту своего создания - городу Пергаму на территории сегодняшней Турции. Основная тема рельефных изображений - битва богов с гигантами. Пергамский музей в Берлине был построен специально для экспонирования алтаря.

  • Ворота Иштар

    Берлин и его шедевры

    Ворота Иштар

    Главный экспонат Пергамского музея - Пергамский алтарь - в данный момент находится на реставрации, но в музее есть много других уникальных экспонатов. На этой фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона. Построены по приказу царя Навуходоносора II и посвящены богине Иштар. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства.

  • Панорама Пергама

    Берлин и его шедевры

    Пергамский музей. Панорама

    Панорама на 360°. Вход - во дворе Пергамского музея. Инсталляция, сопровождаемая музыкой, создает эффект присутствия в древнем Пергаме в 129 году до н. э. Посетители находятся в центре ротонды, а вокруг них кипит жизнь древнего города - с закатами и восходами, смехом детей, криками торговцев и т.д.

  • Галерея Джеймса Симона

    Берлин и его шедевры

    Галерея Джеймса Симона

    Здание возведено по проекту знаменитого британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Отсюда к уникальным собраниям Музейного острова ведут подземные переходы. Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения Джеймса Симона, который приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства. Самые известные из них - бюст Нефертити и ворота Иштар.

  • Картина Монах у моря Каспара Давида Фридриха

    Берлин и его шедевры

    "Монах у моря" Каспара Давида Фридриха

    Каспар Давид Фридрих - немецкий художник, один из крупнейших представителей романтического направления в живописи Германии. Картина написана в начале XIX века и является одним из наиболее ценных экспонатов Старой национальной галереи. В этом уникальном художественном музее экспонируются и хранятся произведения искусства XIX века из коллекции Фонда прусского культурного наследия.

  • Музейный остров в Берлине

    Берлин и его шедевры

    Музейный остров в Берлине

    Уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На острове расположены открытые сейчас для посещения Новый музей, Пергамский музей, Панорама Пергама, Старая национальная галерея и Галерея Джеймса Симона.

  • Музей европейских культур

    Берлин и его шедевры

    Музей европейских культур

    Находится не на Музейном острове в центре Берлина, а в районе Далем. Является частью архитектурного комплекса, в котором разместилось несколько разных музеев. Музей знакомит с жизнью Германии и других европейских стран, начиная с XVIII века и до нынешнего времени. Здесь много уникальных артефактов, с помощью которых можно понять, как был устроен быт людей, живших много десятилетий назад.

    Автор: Дарья Брянцева


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  • Информационно-выставочный центр Топография террора в Берлине

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    1,3 миллиона посетителей в год • Уже много лет список самых посещаемых музеев Берлина занимает экспозиция "Топография террора" (Topographie des Terrors) - информационно-выставочный центр, посвященный преступлениям национал-социализма. Центр расположен недалеко от Потсдамской площади на месте, где в 1933-1945 годах находились штаб-квартиры гестапо и СС.

  • Мемориал Берлинской стены на улице Бернауэр штрассе

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Мемориал Берлинской стены

    1,1 миллиона посетителей в год • На втором месте также находится место, связанное с историей Германии в XX веке. Мемориальный комплекс Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer) расположен на улице Бернауэр штрассе. Здесь можно узнать об истории строительства стены и судьбах людей, которые пытались бежать в Западный Берлин через эту часть германо-германской границы в 1961-1989 годах.

  • Ворота Иштар в Пергамском музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Пергамский музей

    780 тысяч посетителей в год • Хотя главный экспонат - Пергамский алтарь - до 2023 года находится на реставрации, интерес к самому Пергамскому музею (Pergamonmuseum) не уменьшился. Эта сокровищница античного, исламского и ближневосточного искусства на Музейном острове сейчас является третьим по популярности музеем Берлина. На фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона.

  • Немецкий исторический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий исторический музей

    775 тысяч посетителей в год • Две тысячи лет немецкой истории под одной крышей - на бульваре Унтер-ден-Линден: от завоеваний Карла Великого до начатой Мартином Лютером Реформации и воссоединения Германии. Коллекция Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum) состоит из миллиона объектов и предметов. В залах выставлено в общей сложности около 7 тысяч экспонатов.

  • Бюст Нефертити в Новом музее

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Новый музей

    770 тысяч посетителей в год • В этом собрании на Музейном острове находится одно из самых известных произведений искусства в мире - стилизованный скульптурный портрет супруги фараона Эхнатона - бюст Нефертити. Помимо искусства Древнего Египта в Новом музей (Neues Museum) здесь также находится археологическая коллекция доисторического периода и ранней истории Старого Света.

  • Скелет брахиозавра в берлинском Музее естествознания

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Музей естествознания

    734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

  • Еврейский музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Еврейский музей

    620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

  • Немецкий технический музей в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Немецкий технический музей

    593 тысячи посетителей в год • Визитной карточкой Немецкого технического музея (Deutsches Technikmuseum) является этот "изюмный бомбардировщик". На таких самолетах в Западный Берлин доставляли все необходимое для жизни во время блокады в 1949 году. Среди других экспонатов - ветряные мельницы, паровозы, корабли, а также копия первого в мире компьютера, созданного в 1936 году Конрадом Цузе.

  • Музей ГДР в Берлине

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    Музей ГДР

    585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

  • Дворец Шарлоттенбург в Берлине

    Самые посещаемые музеи Берлина

    Дворец Шарлоттенбург

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    Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин


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