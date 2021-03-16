Берлин, которого нам не хватало (фотогалерея)

В немецкой столице 16 марта снова открылись музеи: Новый, Пергамский, Старая национальная галерея и другие. Многие шедевры - снова в доступе. Листайте галерею DW!
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