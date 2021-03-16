Берлин, которого нам не хватало (фотогалерея)

Берлин и его шедевры

Музей европейских культур

Находится не на Музейном острове в центре Берлина, а в районе Далем. Является частью архитектурного комплекса, в котором разместилось несколько разных музеев. Музей знакомит с жизнью Германии и других европейских стран, начиная с XVIII века и до нынешнего времени. Здесь много уникальных артефактов, с помощью которых можно понять, как был устроен быт людей, живших много десятилетий назад.

Автор: Дарья Брянцева