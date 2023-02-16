Почти две трети европейцев ожидают победы Украины в войне

На 358-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за событиями четверга, 16 февраля (время московское).

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Госдума одобрила закон о выходе России из Совета Европы. Как сообщил "Коммерсант", депутаты проголосовали единогласно. Соответствующий законопроект в январе внес президент РФ Владимир Путин. Согласно ему, с 16 марта 2022 года прекращается действие в отношении России 21 международного договора, среди которых - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.

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Начальница управления финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Западному военному округу (ЗВО) Марина Янкина обнаружена мертвой. В пресс-службе ЗВО подтвердили факт ее гибели изданию "Фонтанка". Тело Янкиной было найдено рядом с ее домом. На балконе 16-го этажа полиция нашла ее документы и личные вещи. По данным издания, следствие рассматривает самоубийство в качестве основой версии случившегося.

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Почти две трети европейцев (61 процент) ожидают победы Украины в войне с Россией, выяснила социологическая служба eupinions Фонда Бертельсманна в ходе репрезентативного опроса, результаты которого опубликованы 16 февраля. В Германии 55 процентов рассчитывают на победу Украины.

Кроме того, согласно опросу, 68 процентов респондентов считают, что российская агрессия является нападением на всю Европу. Мнение о том, что российская агрессия касается каждого лично, поскольку направлена против всей Европы, разделяют 79 процентов поляков, 78 процентов испанцев и 65 процентов немцев. При этом 62 процента опрошенных в Европе согласны с утверждением, что "украинцы борются и за нашу свободу и благополучие". На вопрос о мирных переговорах почти три четверти европейцев считают, что только украинцы сами должны решать, когда наступит время начать такие переговоры.

Что касается вины за развязывание войны, то две трети (66 процентов) опрошенных возлагают ее на Россию, 11 процентов считают виновными США, по 5 процентов – на НАТО и Украину. Еще 11 процентов респондентов отказались ответить на вопрос.

Сильно расходятся мнения о санкциях против РФ. В Евросоюзе 40 процентов прошенных считают санкции эффективными, и столько же респондентов придерживается противоположного мнения, в Германии - соответственно 36 и 48 процентов.

Опрос был проведен в декабре среди 13300 граждан ЕС. По данным eupinions, он является репрезентативным для ЕС в целом, а также для семи стран: Бельгии, Франции, Испании, Германии, Италии, Нидерландов и Польши.

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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