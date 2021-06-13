 По Германии - на автомобиле: пути, дороги, маршруты | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.07.2021

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По Германии

По Германии - на автомобиле: пути, дороги, маршруты

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.

  • Ганновер
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    Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Представляем некоторые из них.

  • Старая автомобильная аллея на острове Рюген
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    Туристические маршруты по Германии

    Дорога автомобильных аллей

    (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

  • Старый фахверковый склад в Висмаре
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    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий фахверковый путь

    (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

  • Баден-Вюртемберг
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    Туристические маршруты по Германии

    Немецкая альпийская дорога

    (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

  • Козье стадо в Бранденбурге

    Туристические маршруты по Германии

    Молочно-сырные маршруты

    (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

  • Лахер-Зе
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    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий вулканический маршрут

    (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

  • Мейсен, 1890 год
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Фарфоровые дороги

    (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

  • Родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога Гогенцоллернов

    (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

  • Цольферайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут индустриальной культуры

    (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Замок Пфальцграфенштайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут рейнской романтики

    (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

  • Регенсбург
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога императоров и королей

    (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ганновер
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Автомобильный туризм

    Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Представляем некоторые из них.

  • Старая автомобильная аллея на острове Рюген
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога автомобильных аллей

    (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

  • Старый фахверковый склад в Висмаре
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий фахверковый путь

    (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

  • Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкая альпийская дорога

    (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

  • Козье стадо в Бранденбурге

    Туристические маршруты по Германии

    Молочно-сырные маршруты

    (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

  • Лахер-Зе
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий вулканический маршрут

    (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

  • Мейсен, 1890 год
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Фарфоровые дороги

    (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

  • Родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога Гогенцоллернов

    (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

  • Цольферайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут индустриальной культуры

    (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Замок Пфальцграфенштайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут рейнской романтики

    (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

  • Регенсбург
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога императоров и королей

    (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
• Туристические маршруты по Германии
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• Романтическая дорога

Туристические маршруты

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Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".  

Контекст

Немецкие дороги: правила, сервис, штрафы и другие особенности

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.  

Достопримечательности немецких земель

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Туристические маршруты по Германии

От альпийских пейзажей и немецкого фахверка - до тенистых аллей на балтийском острове Рюген.  

Ссылки в интернете

Дорога автомобильных аллей

Немецкий фахверковый путь

Немецкая альпийская дорога

Молочно-сырные маршруты

Немецкий вулканический маршрут

Фарфоровые дороги

Дорога Гогенцоллернов

Маршрут индустриальной культуры

Маршрут рейнской романтики

Дорога императоров и королей

Германский винный путь

Дорога классиков в Тюрингии

Немецкая дорога сказок

Дорога замков

Романтическая дорога

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