По Германии - на автомобиле: пути, дороги, маршруты

Туристические маршруты по Германии

Фарфоровые дороги

(Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.