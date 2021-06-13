По Германии - на автомобиле: пути, дороги, маршруты

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
3 октября 2020 года исполняется 30 лет со дня воссоединения Германии. Этот 160-километровый маршрут напоминает о временах, когда Берлин был разделен на две части.
"Боннская республика" - так называют Западную Германию времени раздела страны. Бонн был тогда столицей ФРГ.
Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Этот туристический маршрут начинается на родине братьев Гримм в Ханау, проходит мимо замка Спящей красавицы, по местам славы Бременских музыкантов и других сказочных героев.
Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.
В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.