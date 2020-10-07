 Пандемия: Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2020

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Мир

Пандемия: Трамп вернулся к работе в Овальном кабинете

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы свыше 36,3 млн человек в мире, более 1,05 млн скончались. Излечившимися считаются более 27 млн пациентов. DW следит за событиями 8 октября.

Дональд Трамп

Мир продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 36,3 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,05 млн человек, между тем выздоровели почти 27,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 8 октября (время московское).

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Немецкий Институт имени Роберта Коха объявил еще ряд стран и территорий зонами повышенного риска из-за роста числа заражений. В перечень вошли Румыния, Тунис, Грузия, Нидерланды, Иордания, а также некоторые регионы Хорватии, Словении, Словакии, Венгрии и Литвы. Решение объявить страну зоной повышенного риска принимается, если новые заражения превышают 50 случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней.

Врачи и пациент в больнице в Сан-Паулу

Больница в Сан-Паулу

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Число зараженных SARS-CoV-2 в Бразилии превысило 5 млн человек, от COVID-19 скончались почти 150 тысяч. По количеству заболевших страна находится на третьем месте в мире после США и Индии. На 4-м месие находится Россия.

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Президент США Дональд Трамп, лечащийся от COVID-19, вернулся к работе в Овальном кабинете. Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что уже пообщался с губернаторами Техаса и Луизианы, обсудив с ними  угрожающий США ураган "Дельта". После заболевания коронавирусом глава Белого дома провел в больнице всего три дня.

Хроника пандемии 7 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Марина Барановская


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