Эпидемия нового коронавируса, вызывающего воспаление легких, вспыхнула в январе 2020 года в китайской провинции Хубэй. В течение двух недель вирус проник в другие страны.

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в конце 2019 года. Его появление связывают с рынком морепродуктов в городе Ухань в Китае. До закрытия рынка 1 января 2020 года там продавались морские млекопитающие, летучие мыши, куры, кролики и змеи. Китайские вирусологи предположили, что один из этих видов животных мог стать источником заражения.



В течение первого месяца коронавирусомзаразилиссь почти 6000 человек, более 130 - скончались от пневмонии. Китай ограничил сообщение с мегаполисами, поместив под карантин 56 млн человек в 17 городах провинции Хубэй. Позже выяснилось, что новый коронавирус почти на 90% совпадает с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000-х появился в Китае и унес около 800 жизней. Новому коронавирусу сначала присвоили код 2019-nCoV, а с 11 февраля переименовали в SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).



Инфекционное заболевание, которое он вызывает, называется COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии этого заболевания. По мере сдерживания эпидемии власти отдельных стран приступили к поэтапному ослаблению локдаунов и иных ограничительных мер, чтобы минимизировать ущерб для экономики и не допустить социальных проблем. Осенью 2020 года во многих странах начались вторая и третья волны эпидемии.



Начали распространяться новые варианты коронавируса. Началась четвертая волна пандемии. Страны активно вакцинируют население и, в зависимости от ситуации, вводят и ослабляют локдауны.



В 2021 году из всех европейских стран наиболее сильно пандемия затронула Россию.