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Пандемия COVID-19

Эпидемия нового коронавируса, вызывающего воспаление легких, вспыхнула в январе 2020 года в китайской провинции Хубэй. В течение двух недель вирус проник в другие страны.

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в конце 2019 года. Его появление связывают с рынком морепродуктов в городе Ухань в Китае. До закрытия рынка 1 января 2020 года там продавались морские млекопитающие, летучие мыши, куры, кролики и змеи. Китайские вирусологи предположили, что один из этих видов животных мог стать источником заражения.

В течение первого месяца коронавирусомзаразилиссь почти 6000 человек, более 130 - скончались от пневмонии. Китай ограничил сообщение с мегаполисами, поместив под карантин 56 млн человек в 17 городах провинции Хубэй. Позже выяснилось, что новый коронавирус почти на 90% совпадает с вирусом SARS-CoV, который в начале 2000-х появился в Китае и унес около 800 жизней. Новому коронавирусу сначала присвоили код 2019-nCoV, а с 11 февраля переименовали в SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).

Инфекционное заболевание, которое он вызывает, называется COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии этого заболевания. По мере сдерживания эпидемии власти отдельных стран приступили к поэтапному ослаблению локдаунов и иных ограничительных мер, чтобы минимизировать ущерб для экономики и не допустить социальных проблем. Осенью 2020 года во многих странах начались вторая и третья волны эпидемии.

Начали распространяться новые варианты коронавируса. Началась четвертая волна пандемии. Страны активно вакцинируют население и, в зависимости от ситуации, вводят и ослабляют локдауны.

В 2021 году из всех европейских стран наиболее сильно пандемия затронула Россию.

Der Internist Dominik Buckert nimmt in der Corona-Ambulanz des Universitätsklinikums an einem Patienten ein Ultraschall vor. Ein Forschungsprojekt der Uniklinik Ulm beschäftigt sich seit Anfang des Jahres mit den Langzeitfolgen einer Covid-19-Erkrankung für Herz und Lunge. (Zu dpa «Ulmer Mediziner untersuchen Organschäden durch Corona»)

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW 11.11.2021

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.
6652920 16.09.2021 A woman receives a dose of Russia's Gam-COVID-Vac, trade-named Sputnik V coronavirus vaccine, in the Gorelskaya outpatient clinic of the Tambov Central District Hospital, in the village of Goreloe, Tambov region, Russia. Alexey Suhorukov / Sputnik

Европейский сертификат со "Спутником"? Общего ответа у ЕС нет 11.11.2021

Евросоюз не признает российские вакцины, но для привитых "Спутником V" появилась возможность получить европейский COVID-сертификат в Италии и Австрии. DW поинтересовалась планами ФРГ.
Bavarian State Premier and Christian Social Union (CSU) leader Markus Soeder gives a statement in Munich, Germany, April 20, 2021. Peter Kneffel/Pool via REUTERS

Бавария вновь вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса 10.11.2021

Власти Баварии с 11 ноября - в третий раз с начала пандемии - объявили чрезвычайное положение. Федеральная земля стала одним из эпицентров новых заражений в Германии.
Eine Dollar-Note wird aus einer Geldbörse genommen am Freitag, 3. Januar 2013 in Washington. Der US-Dollar ( United States Dollar - USD ) ist die offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten.

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk. Unter dem Eindruck der Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (17.03.2021) eine neue Konjunkturprognose vor. (Zu dpa «Wirtschaftsweise» legen neue Konjunkturprognose vor) +++ dpa-Bildfunk +++

"Совет мудрецов" снизил прогнозы по развитию экономики ФРГ 10.11.2021

Эксперты полагают, что мощный экономический подъем в Германии начнется лишь в 2022 году. На текущий год они скорректировали прогноз в сторону понижения.
TOPSHOT - Servicemen of Russia's Emergencies Ministry wearing protective gear disinfect Moscow's Belorussky railway station on October 20, 2021, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. - Russia said Wednesday 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19 10.11.2021

Число летальных исходов из-за вируса SARS-CoV-2 в России возросло за 24 часа на 1 239 случаев. Больше всего умерших от ковида за сутки - в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
ERFURT, GERMANY - SEPTEMBER 15: Medical staff member inoculates an elderly patient with a booster inoculation of the Pfizer/BioNTech vaccine against Covid-19 on September 15, 2021 in Erfurt, Germany. Booster vaccinations, which are an additional vaccination shot given to strengthen an existing full vaccination, are underway across Germany for elderly patients who were among the first to receive shots in the initial vaccine rollout. (Photo by Jens Schlueter/Getty Images)

В Германии зафиксировано почти 40 тысяч новых заражений ковидом 10.11.2021

Заражаемость SARS-CoV-2 в ФРГ обновляет максимальные значения уже третий день подряд. Суточное количество смертей от ковида выросло до 236 случаев.
FILE PHOTO: Fumio Kishida, Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) lawmaker and former foreign minister, announces his candidacy for the party's presidential election at a news conference in Tokyo, Japan, August 26, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021

Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.

Лукашенко гонит мигрантов в ЕС: страшные кадры с польской границы. DW Новости (09.11.2021) 09.11.2021

Импровизированный лагерь беженцев длинной в несколько километров: палатки и костры. Так сейчас выглядит белорусско-польская граница. С польской стороны тысячи пограничников оттесняют мигрантов. Те пытаются прорваться сквозь колючую проволоку, солдаты применяют слезоточивый газ и дубинки. Спровоцированный Лукашенко новый миграционный кризис - в полном разгаре. Как отреагируют на него в ЕС?
TOPSHOT - Medics wearing personal protective equipment (PPE) work in the intensive care unit for Covid-19 coronavirus patients in the Moscow Sklifosovsky emergency hospital in Moscow on October 20, 2021. - Russia said on October 20, 1,028 people died of Covid over the past 24 hours, a new record, as President Vladimir Putin mulls introducing nationwide restrictions to curb the spread of the disease. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Число скончавшихся от ковида в РФ за сутки впервые превысило 1200 человек 09.11.2021

В России зафиксирован новый максимум суточного прироста погибших от последствий заражения коронавирусом: 1211 летальных случаев. Накануне во многих регионах РФ были сняты антиковидные ограничения.
Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

Германия улучшила рейтинг в сфере защиты климата 09.11.2021

В новом "Индексе защиты климата" на 2022 год Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это самые высокие показатели Германии за последние восемь лет.

08.11.21 *** Coronavirus in Deutschland - Covid-19-Dashboard des Robert Koch-Institut 08.11.2021: Robert Koch-Institut: 7-Tage-Inzidenz 201,1. 7-Tage-Fallzahl 167.213. COVID-19-F‰lle 4.782.546. Zugang um 15.513 gegen¸ber dem Vortag. COVID-19-Todesf‰lle 96.558. Zugang um 33 gegen¸ber dem Vortag. *** Coronavirus in Germany Covid 19 Dashboard of the Robert Koch Institute 08 11 2021 Robert Koch Institute 7 days Incidence 201.1 7 days Number of cases 167 213 COVID 19 cases 4 782 546 Addition of 15 513 compared to the previous day COVID 19 deaths 96 558 Addition of 33 compared to the previous day

Германия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом 09.11.2021

В недельном исчислении суточный прирост заражений коронавирусом в Германии вырос более чем вдвое. Будущая правящая коалиция согласовала пакет мер по борьбе с ковидом.

Катастрофа с ковидом в Украине: заразившихся размещают в больничных коридорах (08.11.2021) 08.11.2021

Койка 88-летней женщины находится прямо в коридоре Любарской районной больницы в Житомирской области. В момент ее госпитализации свободных мест в палатах не было. Антонина Самчишина не думала, что болезнь доберется до нее в отдаленное село. В регионе сейчас пик заболеваемости. Врачи меняют специализацию - становятся инфекционистами - прямо по ходу пандемии. Спецрепортаж DW.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Выпал из окна: загадочная гибель сотрудника посольства России в Берлине (08.11.2021) 08.11.2021

Немецкие СМИ продолжают обсуждать гибель сотрудника посольства России в Берлине. Его тело полицейские нашли на тротуаре под окнами дипучреждения еще 19 октября. Личность 35-летнего дипломата официально не разглашается, однако журналисты-расследователи предполагают, что он был агентом ФСБ под прикрытием.

Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) 08.11.2021

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.
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