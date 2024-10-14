Почему Словакия сейчас хочет запретить вакцины против ковида

Уполномоченный правительства Словакии Петер Котлар считает mRNA-вакцины опасными, призывая к их запрету. Ученые и оппозиция возмущены и указывают на высокую смертность во время пандемии. Но почему скандал возник сейчас?

В Словакии в начале октября подала в отставку министр здравоохранения Зузана Долинкова. Она является представителем социал-демократической партии "Голос - социальная демократия" - умеренной политической силы в правительстве премьер-министра Роберта Фицо, лидера левоцентристской партии "Курс - социальная демократия".

Долинкова, возглавлявшая министерство менее года, объяснила свое решение разногласиями по поводу бюджета, который предусматривает масштабные сокращения финансирования системы здравоохранения. Однако главной причиной, скорее всего, стал доклад, представленный неделю назад Петером Котларом, уполномоченным правительства по расследованию пандемии ковида.

Зузана Долинкова объявляет о своей отставке с поста главы Минздрава Словакии, 4 октября 2024 года Фото: Zuzana Gogova/Getty Images

В докладе не только ставится под сомнение само наличие пандемии, но и содержится призыв запретить в Словакии вакцинацию mRNA-вакцинами, разработанными западными компаниями, такими как Biontech/Pfizer и Moderna. Многие эксперты не согласны с такими выводами. По их словам, указанные вакцины помогли значительно снизить число смертей от коронавируса и смягчить последствия пандемии.

Именно данный тезис и оспаривает Котлар. "Самое серьезное последствие всей этой надуманной операции под названием пандемия COVID-19 - угроза здоровью людей и подтверждение наивности населения планеты, которое подсознательно должно быть послушным", - заявил уполномоченный правительства на презентации своего доклада.

У власти в Словакии сейчас находятся антиваксеры

Петер Котлар, представитель входящей в правящую коалицию правоконсервативной Словацкой национальной партии, во время пандемии ковида выступал на YouTube против мер, принятых тогдашним правительством, например, против вакцинации. По мнению аналитиков, это принесло ему значительную популярность, которая позднее помогла стать депутатом парламента.

Петер Котлар во время принятия присяги в качестве депутата парламента Словакии, октябрь 2023 года Фото: Vaclav Salek/CTK/picture alliance

Между тем призыв Котлара к запрету mRNA-вакцин поддержал и сам премьер-министр Фицо. "Вы все знаете, что лично я всегда был против вакцинации экспериментальными вакцинами против COVID", - напомнил премьер в обращении к нации, обнародованном в Facebook в минувшие выходные.

И добавил, что у него есть "много знакомых", у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации от ковида. Фицо также призвал Котлара выяснить, кто именно обогатился в Словакии за счет "ненужных закупок медицинских материалов и вакцин".

Высокая смертность в Словакии во время пандемии

Словакия оказалась одной из самых пострадавших стран в мире по числу смертей, связанных с пандемией. В этом центральноевропейском государстве с пятимиллионным населением от COVID умерли более 21 000 человек. Помимо плохой и недостаточно финансируемой системы здравоохранения, этому, считают аналитики, способствовали кампании по дезинформации, недоверие к современным западным вакцинам и недооценка опасности самого ковида.

Братислава, тест на ковид во время пандемии Фото: Tomas Tkacik/SOPA/ZUMA Wire/dpa/picture alliance

Такое недоверие привело к тому, что многие словаки отказались от западных вакцин и захотели прививаться только российской вакциной "Спутник V". Весной 2021 года тогдашний премьер-министр Игор Матович отправил правительственную делегацию в Москву, чтобы запастись "Спутником V". Однако после того, как ЕС не признал российскую вакцину, ее в итоге не стали использовать и в Словакии, и закупленный препарат пришлось уничтожить.

Почему Словакия не хочет сотрудничества с ВОЗ

Несмотря на это, правительство премьер-министра Роберта Фицо сохраняет свое негативное отношении к mRNA-вакцинам и сомнения по поводу того, что пандемия, в принципе, имела место. В качестве первого шага оно объявило о прекращении сотрудничества во вопросу ковида со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо Фото: Slovak Government/AFP

"Давайте хотя бы вместе сделаем правильный жест, прекратив применение mRNA-препаратов до тех пор, пока не будет доказана их эффективность и безопасность", - потребовал на презентации своего доклада Петер Котлар. По его словам, самым серьезным выводом, содержащимся в документе, является то, что такие препараты изменяют ДНК человека. mRNA-вакцины были недостаточно протестированы и поэтому опасны, убежден Котлар.

"Это показывает, к чему пришла Словакия после года правления Роберта Фицо, - так в интервью DW прокомментировал случившееся политолог Григорий Месежников, глава Института исследований общественных проблем (IVO) в Братиславе. - Ведь на момент пандемии ковида Фицо был, пожалуй, самым высокопоставленным лидером антипрививочного движения не только в Словакии, но и во всей Европе".

Ученые и оппозиция возмущены

"Нельзя бороться с антинаучными фактами, - отметила ушедшая в отставку министр здравоохранения Долинкова, объявляя о ней. - Идеи господина Котлара продолжают находить поддержку в правящей коалиции, в то время как в мировых научных кругах они не имеют никакой поддержки".

Перед началом использования во время пандемии mRNA-вакцин они прошли тщательное тестирование в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). В 2023 году Нобелевская премия в области медицины была присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману, которые внесли вклад в разработку вакцин против коронавируса, открыв технологию mRNA.

Неудивительно, что негодование в Словакии по поводу доклада уполномоченного правительства было велико. Даже словацкие общественно-правовые СМИ, которые все больше подвергаются давлению со стороны правительства, назвали его выводы ложными.

Многие врачи и ученые пребывают в еще большем ужасе. "Как ученые, долгое время занимающиеся исследованиями вирусов, мы глубоко обеспокоены заявлениями Котлара, которые он представил общественности, - подчеркивается в обращении группы экспертов, размещенном на сайте Словацкой академии наук. - Высказанные взгляды ставят под сомнение факты, которые были проверены и приняты мировым экспертным сообществом и компетентными органами, и вызывают беспокойство у общественности".

Оппозиция также выражает протест против доклада Котлара и его выводов. "Если бы у нас был конкурс на бесполезность, Петер Котлар выиграл бы его. У уполномоченного по расследованию пандемии нет ни анализов, ни доказательств, но он злоупотребляет своим положением для распространения опасной дезинформации", - сообщил журналистам Оскар Дворак, депутат парламента от крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" и зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению.