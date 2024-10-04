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Фицо выступил за восстановление отношений с РФ после войны

Александра Иванова
4 октября 2024 г.

Роберт Фицо заявил, что ЕС и РФ нуждаются друг в друге. На встрече правительств Словакии и Украины он обещал обсудить роль Украины как транзитной страны.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (фото из архива)
Премьер-министр Словакии Роберт ФицоФото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Если война в Украине закончится в период действия мандата нынешнего правительства Словакии, то есть до 2027 года, то премьер-министр этой страны ЕС Роберт Фицо намерен сделать все для восстановления "экономических и нормальных" отношений Евросоюза с Россией. Такое заявление Фицо, сделанное в преддверии консультаций словацкого и украинского правительств, приводит онлайн-издание Aktuality в четверг, 3 октября.

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация, конечно же, нуждается в Евросоюзе", - заявил словацкий премьер на совместной  пресс-конференции с представителями партий, входящих в правящую коалицию.

Роберт Фицо об отношениях Словакии и Украины

По словам Роберта Фицо, правительство Словакии сильно заинтересовано и в дружественных отношениях с Украиной. На переговорах между правительствами обеих стран, намеченных на 7 октября, он намерен обсудить важную роль Украины как страны, обеспечивающей транзит сырьевых ресурсов, следует из публикации.

Говоря о продолжающемся российском вторжении в Украину, премьер-министр напомнил, что любая война завершается переговорами. "И мы будет очень заинтересованы в нормальных, дружественных отношениях с Украиной, вместе с которой мы хотим положить конец этой беде, ведь это - беда для всех", - указал Роберт Фицо. При этом он подчеркнул, что считает верными слова о том, что текущий конфликт не может быть разрешен военным путем.

Третий премьерский срок Роберта Фицо в Словакии

Роберт Фицо в третий раз возглавил правительство Словакии в октябре 2023 года после победы на парламентских выборах его популистской партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD). Фицо уже руководил кабинетом министров в 2006-2010 и 2012-2018 годах. В ходе последней кампании и после избрания на должность политик отметился пророссийской позицией и критиковал политику Запада в войне России против Украины.

В мае 2024 года на Роберта Фицо было совершено покушение, политик был ранен четырьмя пулями. Премьер-министра тогда в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу.

В январе 2024 года Роберт Фицо встретился в Ужгороде с премьером Украины Денисом Шмыгалем. После этого Шмыгаль сообщил в Telegram о ряде достигнутых договоренностей. В частности, как указал украинский премьер-министр, правительство Словакии обязалось не блокировать покупку Украиной оружия и техники у словацкого бизнеса и поддержать программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро со стороны Европейского Союза, а также стремление Киева к евроинтеграции.

 

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