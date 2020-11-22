Плюшевая "Панда-Мия": в немецкий ресторан пришли 100 панд (фото)

Франкфурт-на-Майне • "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление можно сейчас увидеть на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне в немецкой земле Гессен, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Торговать сейчас можно только навынос или для доставки на дом. Внутри же этого заведения через стекло можно увидеть художественную инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie") - таких вот необычных плюшевых гостей, занявших места за столами и стойкой бара. Некоторые заказали себе "Корону". Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

Панды пьют "Корону" и другие фотографии из ресторана

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