 В Германии нашли новые пути сбыта попкорна (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 22.11.2020

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По Германии

В Германии нашли новые пути сбыта попкорна (фото)

Во время пандемии возникло много бизнес-идей, но в данном случае речь не только о деньгах. Важно, чтобы клиенты не забыли запах попкорна - так сказать, дорогу в кино.

Аппарат для приготовления попкорна в кинотеатре Одеон в Кобленце

Аппарат для приготовления попкорна в кинотеатре "Одеон" в Кобленце

Кобленц • Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго в Германии частичного локдауна, предлагают своим клиентам такой вот сервис - доставку свежего попкорна и мексиканских чипсов начос на дом. Некоторые также торгуют ими навынос. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в городе Кобленце в земле Рейнланд-Пфальц.

Сотрудник кинотеатра Одеон в Кобленце готовит очередной заказ к доставке

Сотрудник кинотеатра "Одеон" в Кобленце готовит очередной заказ к доставке

Попкорн заказывали?

Попкорн заказывали?

С пылу с жару - попкорн с доставкой на дом 

При стоимости заказа от 20 евро и выше - доставка бесплатная. Если меньше, то два евро. Развозят попкорн и начос на электровелосипеде. Передают - бесконтактно и заранее просят не пытаться давать чаевые. Как рассказал директор одного из городских киноцентров в Кобленце Кристиан Кляйн (Christian Klein), делают они это не в расчете заработать большие деньги, а для того, чтобы клиенты не забыли о том, что кинотеатры вообще существуют: "Чтобы кино оставалось в головах".

Где заправиться попкорном

В городе Альцай в этой же федеральной земле попкорн из здешнего кинотеатра "Бали" сейчас можно купить на одной из местных автомобильных заправок. Владелец договорился об этом взаимовыгодном сотрудничестве со своим знакомым - арендатором бензозаправочной станции. Каждые выходные попкорнозависимым клиентам здесь продают по 200 ведерок этого хрустящего товара.

Смотрите также: 

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  • Ванильное небо с Томом Крузом и Пенелопой Крус

    Паранойя на киноэкране

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  • В мистическом триллере Код да Винчи (2006)

    Паранойя на киноэкране

    Заговорщики в рясах

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  • Film-Still Der Ghostwriter - Mann mit Sicherheitsbeamten vor einer Demonstration (Kinowelt)

    Паранойя на киноэкране

    Тайны внешней политики

    Большинство фильмов с интригой, замешанной на теориях заговоров, были сняты в США. Но и европейский кинематограф тоже не бездействует. Роман Полански снял "Призрак" (2009) с Пирсом Броснаном. Действие его тоже происходит преимущественно в Америке, но снимался этот политический триллер о внешней и экономической политике, главным образом, в Германии.

  • Политический детектив Дзета

    Паранойя на киноэкране

    Устранение оппонентов

    Французский режиссер греческого происхождения Константин Коста-Гаврас считается мастером триллера и часто использовал в своих фильмах самые различные теории заговоров как мотив для сюжета. Лучшим считается его политический детектив "Дзета" (1968), за которым последовали другие фильмы о предполагаемых и реальных заговорах.

  • Кадр из фильма 23

    Паранойя на киноэкране

    На поводке у спецслужб

    Немецкое кино также не обошло стороной теории заговоров. Режиссер Ханс-Кристиан Шмид особенно преуспел в 1998 году с фильмом "23". Сюжет основан на реальных событиях о молодом немецком хакере, сотрудничавшим с КГБ.

  • Кадр из фильма Еврей Зюсс

    Паранойя на киноэкране

    Теории заговоров на службе пропаганды

    Национал-социалисты в "третьем рейхе" снимали антисемитские фильмы о сионистских заговорах не для развлечения публики. Это была зловещая и смертоносная пропаганда. Самый известный из этой обоймы фильм "Еврей Зюсс" (1940).

    Автор: Элла Володина, Йохен Кюртен


Контекст

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