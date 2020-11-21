В Германии нашли новые пути сбыта попкорна (фото)

Кобленц • Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго в Германии частичного локдауна, предлагают своим клиентам такой вот сервис - доставку свежего попкорна и мексиканских чипсов начос на дом. Некоторые также торгуют ими навынос. Эти фотографии информационного агентства dpa были сделаны в городе Кобленце в земле Рейнланд-Пфальц.
Сотрудник кинотеатра "Одеон" в Кобленце готовит очередной заказ к доставке
Попкорн заказывали?
С пылу с жару - попкорн с доставкой на дом
При стоимости заказа от 20 евро и выше - доставка бесплатная. Если меньше, то два евро. Развозят попкорн и начос на электровелосипеде. Передают - бесконтактно и заранее просят не пытаться давать чаевые. Как рассказал директор одного из городских киноцентров в Кобленце Кристиан Кляйн (Christian Klein), делают они это не в расчете заработать большие деньги, а для того, чтобы клиенты не забыли о том, что кинотеатры вообще существуют: "Чтобы кино оставалось в головах".
Где заправиться попкорном
В городе Альцай в этой же федеральной земле попкорн из здешнего кинотеатра "Бали" сейчас можно купить на одной из местных автомобильных заправок. Владелец договорился об этом взаимовыгодном сотрудничестве со своим знакомым - арендатором бензозаправочной станции. Каждые выходные попкорнозависимым клиентам здесь продают по 200 ведерок этого хрустящего товара.
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Автор: Элла Володина, Йохен Кюртен