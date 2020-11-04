Немецкие кондитеры придумали пончики в виде среднего пальца (фото)

Байериш-Гмайн • Это немецкое существительное мужского рода понятно без перевода - Frust, то есть фрустрация, расстройство, разочарование, упадок духа, удрученность. Именно такие чувства испытывают сейчас многие жители Германии (и не только Германии) из-за пандемии коронавирусной инфекции, особенно - последствий локдаунов и ограничительных мер. Однако наши сегодняшние герои все же решили не опускать руки и показать (наверное, самому вирусу) такой вот однозначный жест.

Пальчики оближешь

В ассортименте двух кафе-булочных, принадлежащих одной семейной кондитерской в баварских Бад-Райхенхалле и Байериш-Гмайне, сейчас появились пончики неприличной формы и волне приличного содержания - начиненные абрикосовым повидлом.

Неприличный пончик при ближайшем рассмотрении

Как отмечает информационное агентство dpa, c помощью таких "средних пальцев фрустрации" (нем. Frustfinger) владельцы этой пекарни - братья Якоб и Хавьер Ноймайеры (Jakob Neumeier, Xaver Neumeier) - хотят обратить внимание на потерю почти половины своего оборота из-за второго локдауна, который продлится во всей Германии, предположительно, до конца ноября.

Последствия локдауна для бизнеса

Обслуживать клиентов за столиками они сейчас не могут, то есть торгуют только навынос. Плюс отсутствуют заказы из отелей и других мест, куда они поставляли, например, булочки к завтраку и так далее.

После публикации первых сообщений в СМИ о необычных пончиках авторов идеи буквально завалили заказами из разных мест. Впрочем, сколько пальцев они уже продали, вернее - показали, баварские кондитеры не сообщают, но отмечают, что их клиенты идею понимают и поддерживают.

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