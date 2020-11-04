Немецкие кондитеры придумали пончики в виде среднего пальца (фото)

Байериш-Гмайн • Это немецкое существительное мужского рода понятно без перевода - Frust, то есть фрустрация, расстройство, разочарование, упадок духа, удрученность. Именно такие чувства испытывают сейчас многие жители Германии (и не только Германии) из-за пандемии коронавирусной инфекции, особенно - последствий локдаунов и ограничительных мер. Однако наши сегодняшние герои все же решили не опускать руки и показать (наверное, самому вирусу) такой вот однозначный жест.
Пальчики оближешь
В ассортименте двух кафе-булочных, принадлежащих одной семейной кондитерской в баварских Бад-Райхенхалле и Байериш-Гмайне, сейчас появились пончики неприличной формы и волне приличного содержания - начиненные абрикосовым повидлом.
Неприличный пончик при ближайшем рассмотрении
Как отмечает информационное агентство dpa, c помощью таких "средних пальцев фрустрации" (нем. Frustfinger) владельцы этой пекарни - братья Якоб и Хавьер Ноймайеры (Jakob Neumeier, Xaver Neumeier) - хотят обратить внимание на потерю почти половины своего оборота из-за второго локдауна, который продлится во всей Германии, предположительно, до конца ноября.
Последствия локдауна для бизнеса
Обслуживать клиентов за столиками они сейчас не могут, то есть торгуют только навынос. Плюс отсутствуют заказы из отелей и других мест, куда они поставляли, например, булочки к завтраку и так далее.
После публикации первых сообщений в СМИ о необычных пончиках авторов идеи буквально завалили заказами из разных мест. Впрочем, сколько пальцев они уже продали, вернее - показали, баварские кондитеры не сообщают, но отмечают, что их клиенты идею понимают и поддерживают.
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Блины из Германии
Толстые блины Pfannkuchen
Ингредиенты (на 4 порции): 0,5 л молока, 4 яйца, 300 г муки, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, 2 ст. ложки сахара. Молоко, муку и взбитые яйца хорошо перемешать. Затем добавить соль, сахар и 1 ст. ложку масла. Энергично перемешивать все до образования однородной массы. Вылить 1/4 часть теста на разогретую на среднем огне и смазанную маслом сковороду. Обжаривать до румяности.
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Блины из Германии
Сладкие блинчики Plinsen
Их особенно любят на востоке Германии. Ингредиенты (на 4 порции): 2 чашки молока, 2 щепотки соли, 2 чашка муки, 4 яйца, 2 ст. ложки сахара. Белки отделить от желтков, хорошо взбить, затем смешать с желтком, сахаром, мукой, молоком, солью и энергично размешать венчиком. Вылить 1/4 часть теста на разогретую и смазанную маслом сковороду. Обжарить до румяности. Подавать с медом или вареньем.
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Блины из Германии
Лепешки с начинкой Fladen
На 4 порции: 500 г муки, 80 мл теплого молока, ¼ л теплой воды, 400 г лука, 2 паприки, 1 кубик дрожжей, ½ ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла, 1 стакан соуса "песто", немного базилика. Муку перемешать с дрожжами, солью, молоком, водой, маслом. Дать постоять тесту 30 минут. Разделить на 4 части и раскатать. Покрыть луком, паприкой, песто. Запекать 15 минут при температуре 200 градусов.
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Блины из Германии
Блинчики с медом и творогом Palatschinken
На 4 порции: 70 г муки, 2 яйца, ¼ пакетика ванилина, 1 щепотка соли, 125 мл молока, 2 ст. ложки раст. масла. Для начинки: 25 г сливочного масла, ¼ пакетика ванилина, цедра лимона, 2 яйца, 60 мл меда, 125 г творога, 20 г сахара. Смешать молоко, яйцо, муку, соль, ванильный сахар. Оставить на 20 минут и испечь блинчики. Свернуть их в трубочку, начинить, запекать 10 минут при температуре 180 градусов.
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Блины из Германии
Оладьи с сахаром Poffertjes
На 4 порции: 3 яйца, 150 г сахара, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 150 г муки, 4 ч. ложки соды, 120 мл молока, немного сахарной пудры и сливочного масла. Яйца взбить с сахаром, ванилином и солью. Добавить муку, соду, молоко. Тесто оставить на 20 минут, затем выложить на разогретую сковородку. Несколько раз обжарить с обеих сторон до румяности. На готовые оладьи нанести масло и сахарную пудру.
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Блины из Германии
Тонкие блинчики Crêpes
На 4 порции: ½ ст. ложки сливочного масла, 150 г муки, 350 мл молока, 3 яйца, щепотка соли, 4 ст. ложки газированной минеральной воды, 2 ст. ложки сахара, цедра ½ лимона. Муку хорошо перемешать с молоком. Масло растопить и взбить его с яйцами, солью и минеральной водой. Добавить сахар и цедру. Оставить тесто на 30 минут, а затем жарить блины.
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Блины из Германии
Картофельные оладьи Reibekuchen
На 4 порции: 1 кг картофеля, 2 большие луковицы, 2 яйца, щепотка соли, 125 мл растительного масла. Картофель почистить и натереть на терке. Добавить натертый лук, взбитые яйца, соль и все перемешать. Брать тесто столовой ложкой и жарить на масле на сковородке, как обычные оладьи, переворачивая с одной стороны на другую в течение трех минут. Подавать можно с яблочным пюре.
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Блины из Германии
Берлинские пончики Berliner Pfannkuchen
На 4 порции: 500 г муки, 40 г дрожжей, 30 г сахара, ¼ л теплого молока, 1 пакетик ванилина, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 2 яичных желтка, растительное масло. Для начинки: сливовый мусс, малиновое или абрикосовое варенье. В муку добавить дрожжи, сахар и половину молока, перемешать и оставить на 10 минут. Добавить сливочное масло, 1 яйцо и 1 желток.
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Блины из Германии
Берлинские пончики (продолжение)
Все пропустить через блендер и добавить остальное молоко. Сформировать из теста шарики, обвалять их в муке, положить в глубокую разогретую сковородку с большим количеством растительного масла и в течение 30 минут жарить под крышкой. Готовые пончики заполняются при помощи кондитерского шприца вареньем или медом, а сверху посыпаются сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор: Наталия Королева