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Панама и Дания ответили на территориальные притязания Трампа

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

Панама обладает суверенитетом над межокеанским каналом, что не подлежит обсуждению, заявил глава МИД этой страны. Премьер Дании указала, что не может представить себе вариант захвата Гренландии Соединенными Штатами.

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Панамский канал
Панамский каналФото: Mauricio Valenzuela/picture alliance

Панама и Дания вновь отвергли стремление избранного президента США Дональда Трампа установить контроль над Панамским каналом и Гренландией. Суверенитет Панамы над каналом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны, "не полежит обсуждению и является частью истории наших усилий", заявил во вторник, 7 января, министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача.

Он также указал, что позицию страны по данному вопросу ранее ясно изложил президент Хосе Рауль Мулино.

Фредериксен не считает вероятным захват США Гренландии

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сомнения в вероятности применения США военных или экономических мер с целью получения контроля над Гренландией, являющейся территорией в составе Дании и имеющей права широкой автономии. "Гренландия принадлежит гренландцам", - подчеркнула она в интервью телекомпании TV 2, добавив, что эта территория "не продается".

По словам Фредериксен, у нее "не хватает воображения, чтобы представить" сценарий силового захвата Гренландии Соединенными Штатами. Она также подчеркнула, что США являются "самым важным и близким союзником" Дании и призвала подданных королевства сохранять спокойствие.

7 января Гренландию посетил сын избранного президента США Дональд Трамп-младший. МИД Дании отказалось от комментариев, подчеркнув, что речь не идет об официальном американском визите.

Планы Трампа в отношении Гренландии

Дональд Трамп заявлял о планах купить Гренландию у Дании еще во время первого президентского срока в 2017-2021 годах. Тогда это привело к дипломатическому охлаждению между Вашингтоном и Копенгагеном, а премьер Дании Фредериксен назвала эту идею "абсурдной".

В конце декабря 2024 года Трамп сообщил, что назначает послом в Копенгагене бизнесмена и дипломата Кена Хауэри. "Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире США считают абсолютной необходимостью обладание и контроль над Гренландией. Кен прекрасно справится с задачей представления интересов США", - написал республиканец. Кроме того, Трамп не исключил применения военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Он также предложил Канаде войти в состав США.

Правительство Дании в декабре объявило, что увеличит расходы на оборону Гренландии по меньшей мере на 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро). Кроме того, королевство изменило официальный герб, увеличив символы Гренландии и Фарерских островов.

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