Панама ответила на угрозы Трампа отобрать Панамский канал

"Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь", - заявил президент страны Хосе Рауль Мулино.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг угрозы Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль США. "Каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь", заявил Мулино соцсети X в воскресенье, 22 декабря. Панама уважает другие государства и требует такого же уважения взамен, добавил он.

Мулино также подчеркнул, что Панамский канал не контролируется прямо или косвенно Китаем, ЕС или США, отвечая на утверждение Трампа, что Китай оказывает чрезмерно большое влияние на управление каналом.

Вместе с тем президент Панамы выразил надежду, что его страна сохранит "хорошие и уважительные" отношения с новым правительством США, которое Дональд Трамп возглавит в январе 2025 года. "Приоритетом в нашей двусторонней повестке должны стать вопросы безопасности, в частности нелегальная миграция, организованная преступность и контрабанда наркотиков", - говорится в сообщении.

Трамп пригрозил отобрать у Панамы Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп 21 декабря обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет "решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки", отметил Трамп в соцсети TruthSocial, добавив, что он не позволит этому "важнейшему активу" попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая.

Панамский канал был запущен в 1914 году, его постройкой занималось преимущественно правительство США, отмечает Reuters. В 1999 году США полностью передали контроль над каналом Панаме после периода совместного управления.

Панамский канал имеет огромное значение для мировой торговли: по разным оценкам, через него проходит пять процентов мирового коммерческого судоходства, отмечает агентство AFP. Наиболее интенсивно каналом пользуются США, Китай, Япония и Южная Корея.