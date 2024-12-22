Трамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом

Республиканец считает, что Панама взымает с США слишком большие сборы за проход кораблей и судов через канал, а также видит угрозу со стороны Китая.

Избранный президент СШАДональд Трамп пригрозил властям Панамы, что США потребуют вернуть им управление над Панамскии каналом. С такой угрозой республиканец выступил в субботу, 21 декабря, на платформе TruthSocial .

Трамп: "Картер глупо отдал его за один доллар"

Трамп назвал канал "жизненно важным национальным активом" США из-за его "критической роли для экономики и национальной безопасности". По данным республиканца, более 70% всего транзита через канал идет в или из портов США.

Трамп возложил вину за потерю контроля над каналом на президента-демократа Джимми Картера, правившего в 1977-1981 гг. "Картер глупо отдал его за один доллар", - написал Трамп. По его словам, условия той сделки предполагали, что каналом сможет управлять "только Панама, а не Китай или кто-либо другой".

"Точно так же Панаме не было дано право взимать с США, их ВМС и корпораций, ведущих бизнес в нашей стране, непомерные цены и ставки за проход. С нашими ВМС и бизнесом обошлись очень несправедливо и неразумно. Плата, взимаемая Панамой, смехотворна, особенно если учесть необычайную щедрость, проявленную со стороны США", - считает республиканец.

"Он [канал] был передан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и без вопросов", - резюмировал республиканец.

Чем Панамский канал важен для США?

Посольство США в Панаме в комментарии местной газете La Prensa Panamá заявило, что "Панама является ключевым партнером США", а двусторонние отношения "поддерживаются семейными, образовательными и экономическими связями".

Панамский канал был запущен в 1914 году, его постройкой занимались США, напоминает агентство AFP. В 1977 году при Джимми Картере Вашингтон и Панама заключили сделку о передаче центральноамериканской стране контроля над каналом. Это прозошло в 1999 году.

Сейчас через канал проходит 5% всего морского грузооборота на планете, добавляет AFP. Основные пользователи канала: США, Китай, Япония и Южная Корея. В октябре Управление Панамского канала сообщило, что водный путь принес почти 5 млрд долларов дохода. При этом ВВП Панамы за 2023 год (номинал) составил 83,4 млрд долларов, сообщал Всемирный банк.