Премьер Гренландии потребовал независимости от Дании

Премьер-министр Гренландии (автономии в составе Дании) Муте Эгеде выступил за независимость крупнейшего в мире острова. Такие слова содержатся в его новогоднем обращении, опубликованном на сайте гренландского правительства в четверг, 2 января.

Эгеде против "оков колониальной эпохи"

"Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано", - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.

"Пришло время нам самим сделать шаг и сформировать наше будущее, в том числе в отношении того, с кем нам следует тесно сотрудничать и какими должны быть наши торговые отношения. Потому что наше сотрудничество с другими странами и наши торговые отношения не могут продолжаться только через Данию", - добавил политик.

По его словам, в течение последних нескольких лет парламент и правительство Гренландии "работали вместе, чтобы предпринять шаги по разработке нашей конституции, которая является нашей основой для отделения от Дании".

"Возможность народа Гренландии обрести независимость была закреплена в положениях Закона о самоуправлении, что создало правовую основу для достижения независимости. Также подготовлен проект основного закона, конституции нашей страны. Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении", - добавил Эгеде.

Гренландия: огромная территория, мало жителей

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн кв. км (почти шесть территорий Германии). Но его население - лишь около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании. В 2009 году после еще одного референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. На этот закон и ссылается Эгеде.

Издание Politico напоминает, что этот политик, возглавляющий правительство Гренландии с 2021 года, - лидер партии "Народное сообщество" (Inuit Ataqatigiit), уже давно выступающей за независимость. В соответствии с законом 2009 года остров может объявить независимость только после успешного референдума. Как пишет Politico, Эгеде, "по-видимому, намекнул" на его проведение одновременно с парламентскими выборами на острове в апреле.

При этом издание отмечает, что, несмотря на богатые ресурсы, Гренландия ежегодно получает от Копенгагена значительные финансовые субсидии примерно на 500 млн евро.

Трамп хочет купить Гренландию

22 декабря Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время первого президентского срока Дональд Трамп уже предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение. Премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил поездку в Данию.

Впервые идею покупки Вашингтоном Гренландии в 1867 году предложил госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, служивший в администрации президента Эндрю Джонсона. В том же году ему удалось купить у России Аляску.

Еще в декабре Эгеде выступил резко против идеи Трампа. В новогодней речи премьер Гренландии подтвердил свое несогласие. "Наша страна представляет интерес для наших международных партнеров, но я хотел бы подчеркнуть, что Гренландия принадлежит гренландцам. Однако мы останемся открытыми для сотрудничества и торговли с нашими глобальными партнерами, особенно в отношении наших соседних стран. Правительство будет продолжать работать над тем, чтобы это принесло пользу нашей стране в ее независимости и государственности", - сказал Эгеде.