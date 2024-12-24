  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСША

Премьер-министр отверг идею Трампа продать Гренландию США

Алексей Волошинов
24 декабря 2024 г.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии", - заявил премьер-министр страны Муте Эгеде в ответ на высказывание Трампа о необходимости контроля над островом со стороны США.

https://p.dw.com/p/4oXND
Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд ТрампФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа о необходимости "владения и контроля" над островом со стороны Вашингтона. "Гренландия принадлежит народу Гренландии", - приводят его слова СМИ в понедельник, 23 декабря.

Эгеде добавил: "Мы не продаемся и не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу". Вместе с тем, политик отметил, что Гренландия должна оставаться открытой "для сотрудничества и торговли со всем миром, особенно с нашими соседями".

Трамп: США должны установить контроль над Гренландией

В воскресенье, 22 декабря, Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить остров. Однако тогда Копенгаген резко отверг его предложение, а премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил свою поездку в Данию.

Впервые идею покупки Вашингтоном Гренландии в 1867 году предложил госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, служивший в администрации президента Эндрю Джонсона. В том же году ему удалось купить у России Аляску.

Конфликт Трампа с Панамой из-за Панамского канала

Избранный президент США 21 декабря обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет "решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки", отметил Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что он не позволит этому "важнейшему активу" попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая.

В ответ на это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь". Он подчеркнул, что канал не контролируется Китаем прямо или косвенно и выразил надежду на "хорошие и уважетильные" отношения с новым правительством США.

Дональд Трамп же разместил ответ Хосе Рауля Мулино с подписью: "Это мы еще посмотрим!" Позднее он опубликовал в своих соцсетях сгенерированную ИИ картинку, на которой флаг США развивается над водой и подписал ее: "Добро пожаловать в Канал Соединенных Штатов!"

Панамский канал был запущен в 1914 году, его постройкой занималось преимущественно правительство США, отмечает Reuters. В 1999 году США полностью передали контроль над каналом Панаме после периода совместного управления.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избранный президент США Дональд Трамп

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

20 января 2025 года Дональд Трамп опять станет президентом США. Он уже формирует свою будущую администрацию, причем главным критерием при подборе кадров, похоже, является лояльность. Фотогалерея DW.
Политика21 ноября 2024 г.16 фото
external

Дальнейшая поддержка Киева Западом: сможет ли Евросоюз заменить США?

Дальнейшая поддержка Киева Западом: сможет ли Евросоюз заменить США?

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Ранее избранный президент США дал понять, что его администрация ожидает, что в будущем именно Европа возьмет на себя ведущую роль в военной поддержке Украины.
Политика19 декабря 2024 г.03:28 мин.
Карикатура: карикатурный избранный президент США Дональд Трамп указывает на трансформаторный ящик и призывает: "Скажем "нет" трансформерам!".

Трамп против трансгендеров. Главное, чтобы без "транс"?

Трамп против трансгендеров. Главное, чтобы без "транс"?

Дональд Трамп заявил, что его администрация будет признавать только женский и мужской пол. Карикатура DW о сложностях трансформационного процесса избранного президента США.
Политика23 декабря 2024 г.
Показать еще