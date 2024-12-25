СМИ: Трамп серьезно настроен получить Панамский канал

Утверждения Дональда Трампа о чересчур высоких тарифах за использование Панамского канала необоснованны. Однако новый президент США "серьезен на 100 процентов", когда речь идет о контроле над этим каналом и Гренландией.

Утверждения избранного президента США Дональда Трампа о том, что с Вашингтона взимают слишком высокие тарифы за использование Панамского канала, необоснованны и могут повлечь за собой серьезные последствия, указывается в редакционной статье издания The Wall Street Journal опубликованной в среду, 25 декабря. "Заявление Трампа о том, что Панама обдирает американцев, не имеет под собой оснований. Каждое судно, независимо от своего флага, платит по одной и той же ставке в зависимости от тоннажа и типа", - пишут авторы материала. Они отмечают, что передача канала Панаме в 1999 году сопровождались опасениями, что эта страна окажется "не способна руководить крайне важным транзитным путем". "Но руководство Панамского канала добилось хороших результатов, сохраняя институциональную независимость от правительства и работая по принципам бизнеса", - указывается в статье.

Консервативная газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в кругу Трампа сообщила в понедельник, 23 декабря, что Трамп серьезно настроен овладеть Гренландией и Панамским каналом. "Президент серьезен на 100 процентов", - сказал один из собеседников издания. По словам других источников NYP, Трамп не шутит, когда речь идет о Гренландии и Панамском канале как частях его стратегии "Америка превыше всего", направленной на противодействие России и Китаю.

"Империи, которые не растут, терпят крах"

Как отмечает собеседник NYP, Трамп убежден, что "империи, которые не растут, терпят крах". "Он отдает предпочтение прошлым президентам США, которые были сторонниками экспансии на этом континенте", - заявил источник.

Вместе с тем один из собеседников отметил, что не верит в попытку Трампа получить желаемые территории военным путем. Скорее, предложения США станут "тактикой торга", которая позволит снизить тарифы на пользование Панамским каналом и усилить военное присутствие США в Гренландии.

Трамп: США должны установить контроль над Гренландией

В воскресенье, 22 декабря, Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить остров. Однако тогда Копенгаген резко отверг его предложение, а премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил свою поездку в Данию.

Конфликт Трампа с Панамой из-за Панамского канала

Избранный президент США 21 декабря обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет "решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки", отметил Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что он не позволит этому "важнейшему активу" попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая.

В ответ на это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь". Он подчеркнул, что канал не контролируется Китаем прямо или косвенно и выразил надежду на "хорошие и уважительные" отношения с новым правительством США.

Позднее Трамп в своих соцсетях опубликовал сгенерированную ИИ картинку, на которой флаг США развивается над водой и подписал ее: "Добро пожаловать в Канал Соединенных Штатов!"