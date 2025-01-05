Однопартийцы Трампа скептически восприняли идеи о Гренландии

Сенаторы и члены Палаты представителей от республиканцев со скепсисом отреагировали на заявления избранного президента США о стремлении взять под контроль Гренландию и Панамский канал, пишет The Hill.

Сенаторы и члены Палаты представителей от Республиканской партии со скепсисом отреагировали на заявления избранного президента США Дональда Трампа о стремлении взять под контроль принадлежащую Дании Гренландию и Панамский канал, находящийся в юрисдикции Республики Панама. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщило американское издание The Hill.

По данным источников издания, в Вашингтоне серьезно не обсуждали эти идей с тех пор, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году.

Бывший председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) заявил, что законодатели должны быть готовы к тому, что Трамп будет озвучивать важные внешнеполитические инициативы с самого начала президентства, что уже вызывает беспокойство на Капитолийском холме.

Ряд законодателей-республиканцев в свою очередь заявил, что рассматривает заявления Трампа как "переговорную" позицию, которая может укрепить будущую дипломатию.

Дания увеличит расходы на оборону Гренландии

Между тем правительство Дании в декабре объявило, что увеличит расходы на оборону Гренландии по меньшей мере на 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро).

Представители Демпартии в свою очередь отмечают, что предложения Трампа могут навредить статусу имеющихся альянсов США и подорвать международную стабильность.

"Ни Панама, ни Дания, ни Гренландия не приветствуют эти предложения, а это важные союзники. Считаю, что мы должны работать над поиском путей партнерства с ними, а не создавать ненужный раскол в отношениях с ними", - заявил сенатор-демократ Крис Кунс (от штат Делавэр), старший член сенатского комитета по международным отношениям.

"Империи, которые не растут, терпят крах"

Консервативная газета New York Post (NYP) со ссылкой на источники в кругу Трампа сообщила 23 декабря, что тот серьезно настроен овладеть Гренландией и Панамским каналом. Как отметил собеседник NYP, Трамп убежден, что "империи, которые не растут, терпят крах".

Избранный президент 22 декабря написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что "считает владение и контроль над Гренландией абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире".

Во время своего первого президентского срока Трамп предлагал Дании купить остров. Тогда Копенгаген резко отверг его предложение, премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего глава Белого дома даже отменил свою поездку в Данию.

Конфликт из-за Панамского канала

Трамп 21 декабря 2024 года обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет "решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки", отметил республиканец в соцсети Truth Social, добавив, что он не позволит этому "важнейшему активу" попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая.

В ответ на это панамский президент Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь". Он подчеркнул, что канал не контролируется Китаем прямо или косвенно и выразил надежду на "хорошие и уважительные" отношения с новым правительством США.

Позднее Трамп в своих соцсетях опубликовал сгенерированную с помощью искусственного интеллекта картинку, на которой флаг США развивается над водой и подписал ее: "Добро пожаловать в Канал Соединенных Штатов!"