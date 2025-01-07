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Трамп вновь предложил Канаде объединиться с США

Роман Сулима
7 января 2025 г.

После заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо об отставке избранный президент США Дональд Трамп повторил свое предложение об объединении Канады с США. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом", - написал он.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Aaron Chown/PA Wire/picture alliance

Новоизбранный президент США Дональд Трамп повторил свое предложение о том, что Канада должна объединиться с США. "Если бы Канада объединилась с США, то не было бы никаких тарифов, налоги значительно снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно окружают их. Вместе, какая это была бы великая нация", - написал в понедельник, 6 января, в принадлежащей ему соцсети Truth Social будущий глава Белого дома, традиционно снабдив свою речь несколькими восклицательными знаками.

Тем самым Трамп отреагировал на заявление о предстоящей отставке премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прозвучавшее несколькими часами ранее. "Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку", - сказано его в сообщении.

Трамп пригрозил Канаде высокими тарифами на импорт

В конце ноября Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Канады. Такой указ он подпишет в первый же день на посту главы государства, сообщил он в Truth Social. Его инаугурация назначена на 20 января. Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп сказал Трюдо, что его страна должна стать 51-м штатом США, если не сможет справиться с повышением тарифов.

53-летний Джастин Трюдо анонсировал отставку с постов премьер-министра Канады и лидера правящей Либеральной партии - последний он занимал с 2013 года. Политик выступил 6 января с обращением в своей резиденции Rideau Cottage в Оттаве. Глава кабмина также добавил, что работа парламента будет приостановлена до 24 марта. Трюдо вступил в должность премьера в ноябре 2015 года и дважды переизбирался. Его популярность начала резко падать два года назад на фоне общественного недовольства высокими ценами и нехваткой жилья.

Помимо Канады, Трамп "хочет" Гренландию и Панамский канал

Во время своего первого президентского срока Трамп уже предлагал Дании, в состав которой входит Гренландия, купить самый большой в мире остров. Однако тогда Копенгаген резко отверг его предложение, а премьер-министр страны Метте Фредериксен назвала его "абсурдным", из-за чего президент США даже отменил свою поездку в Данию. 22 декабря 2024 года Дональд Трамп решил вернуться к этой теме, написав в своем аккаунте, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью" с точки зрения "обеспечения национальной безопасности и свободы во всем мире". 

Спустя две недели после этих комментариев, 6 января, Трамп объявил о визите своего сына Дональда Трампа-младшего на автономную датскую территорию. "Мой сын, Дон-младший, и различные представители отправятся туда, чтобы посетить некоторые из величайших районов и достопримечательностей", - сообщил Трамп в своей соцсети, не назвав сроков визита в Гренландию, но выразив намерение "защищать ее и беречь от очень злобного внешнего мира" и "сделать Гренландию снова великой".

21 декабря Трамп обвинил Панаму в установлении "смехотворно" высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. Канал играет "решающую роль в экономике и национальной безопасности Америки", отметил Трамп в Truth Social, добавив, что он не позволит этому "важнейшему активу" попасть в неправильные руки, в частности под контроль Китая. В ответ на это президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь".

 

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