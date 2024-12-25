Дания усилит оборону Гренландии на фоне притязаний Трампа

Глава Минобороны Дании заявил об отправке дополнительных войск для обороны Гренландии. В их число войдут солдаты на собачьих упряжках.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил об усилении контингента войск, находящихся на острове Гренландия. С такими словами он выступил в интервью датской газете Jyllands Posten , опубликованном во вторник, 24 декабря.

Согласно заявлению министра, на оборону крупнейшего в мире острова выделят дополнительно "двузначное число миллиардов" датских крон. Как сообщает агентство dpa, Копенгаген закупит на эти средства два патрульных катера, два беспилотника большой дальности и две упряжки ездовых собак, а также увеличит численность контингента в Гренландии.

"Мы не инвестировали достаточно средств в Арктику в течение многих лет, но теперь планируем более сильное присутствие, - сказал Троэльс Лунд Поульсен. - Ирония судьбы в том, что это совпадает с посланиями из США". Министр подчеркнул, что Дания не может контролировать огромную территорию Гренландии в одиночку. "Конкретных планов нет, но мы будем работать с США", - сказал он.

Притязания Трампа на Гренландию

Дональд Трамп заявлял о планах купить Гренландию у Дании еще во время первого президентского срока в 2017-2021 годах Тогда это привело к дипломатическому охлаждению между Вашингтоном и Копенгагеном. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею "абсурдной".

В это воскресенье, 22 декабря 2024 года, избранный президент США сообщил в соцсети Truth Social, что назначает послом в Копенгагене бизнесмена и дипломата Кена Хауэри. "Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире США считают абсолютной необходимостью обладание и контроль над Гренландией. Кен прекрасно справится с задачей представления интересов США", - написал республиканец. Консервативная американская газета New York Post сообщила в понедельник, 23 декабря, со ссылкой на источники в кругу Трампа, что тот серьезно настроен овладеть крупнейшим в мире островом.

В ответ премьер-министр Гренландии (автономии в составе Дании) Муте Боуруп Эгеде написал в Facebook на гренландском и датском языках: "Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не продадимся. Мы не должны проиграть нашу многолетнюю борьбу за свободу". Правительство Дании поддержало позицию Эгеде, сообщает dpa.

Впервые идею покупки Вашингтоном Гренландии в 1867 году предложил госсекретарь США Уильям Генри Сьюард, служивший в администрации президента Эндрю Джонсона. В том же году ему удалось купить у России Аляску.