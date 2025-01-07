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Сын Дональда Трампа прилетел в Гренландию

Екатерина Венкина
7 января 2025 г.

Дональд Трамп-младший прибыл в Нуук на самолете с надписью "Трамп". В МИД Дании заявили, что речь не идет об официальном визите.

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Дональд Трамп-младший (в центре) в Гренландии
Дональд Трамп-младший (в центре) в Гренландии (7 января 2025 года)Фото: Email Stach/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Дональд Трамп-младший прибыл в Нуук в датской Гренландии - всего через две недели после того, как избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о желании контролировать эту территорию. Самолет Boeing 757 с надписью "Трамп" на борту во вторник, 7 января, совершил посадку в воздушной гавани.

Трамп сообщил о поездке в соцсети Truth Social 6 января. "Мой сын, Дон-младший, и различные представители (США. - Ред.) отправятся туда, чтобы посетить некоторые из величайших мест и достопримечательностей", - написал он.

МИД Дании: Речь не идет об официальном визите

Министерство иностранных дел Дании в свою очередь заявило, что приняло информацию к сведению. "Поскольку это - не официальный американский визит, министерство иностранных дел Дании не имеет дальнейших комментариев", - привело заявление ведомства агентство AFP.

"Гренландия принадлежит гренландцам"

"Гренландия принадлежит гренландцам", - подчеркнула премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью телекомпании TV 2, добавив, что эта территория "не продается".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде также отверг возможность любых сделок с США. "Гренландия принадлежит нам. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", - подчеркнул он.

Территория имеет автономный статус в составе Дании с 1979 года.

Трамп говорил о планах купить Гренландию еще во время первого срока

Дональд Трамп заявлял о планах купить Гренландию у Дании еще во время первого президентского срока в 2017-2021 годах. Тогда это привело к дипломатическому охлаждению между Вашингтоном и Копенгагеном. Премьер-министр Дании Фредериксен назвала эту идею "абсурдной".

Избранный президент США 22 декабря 2024 года сообщил в соцсети Truth Social, что назначает послом в Копенгагене бизнесмена и дипломата Кена Хауэри. "Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире США считают абсолютной необходимостью обладание и контроль над Гренландией. Кен прекрасно справится с задачей представления интересов США", - написал республиканец. Консервативная американская газета New York Post сообщила 23 декабря со ссылкой на источники в кругу Трампа, что тот серьезно настроен овладеть крупнейшим в мире островом.

Правительство Дании в декабре объявило, что увеличит расходы на оборону Гренландии по меньшей мере на 1,5 млрд долларов (1,4 млрд евро).

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