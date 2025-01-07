Канада отклонила предложение Трампа объединиться с США

Власти Канады во вторник, 7 января, категорически не согласились с предложением избранного президента США Дональда Трампа, чтобы эта страна стала частью Соединенных Штатов. "Комментарии избранного президента Трампа демонстрируют полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной. Наша экономика сильна. Наши люди сильны. Мы никогда не отступим перед лицом угроз", - написала в соцсети Х глава МИД Канады Мелани Жоли.

"Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и местные сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются крупнейшими партнерами друг для друга в торговле и сфере безопасности", - написал премьер-министр Джастин Трюдо, ранее анонсировавший отставку.

Трамп предложил Канаде вступить в США

Трамп 6 января написал в соцсети Truth Social, что "если бы Канада объединилась с США", оба государства выиграли бы. Еще в конце ноября он анонсировал пошлины в 25 процентов на импорт из Канады. На пресс-конференции 7 января один из журналистов спросил экс-главу Белого дома, планирует ли тот применять военную силу, чтобы присоединить Канаду к Соединенным Штатам.

"Нет, экономическую силу. Потому что Канада и США - это действительно было бы нечто. Вы избавляетесь от этой искусственно проведенной границы и смотрите, что получается. Это будет гораздо лучше и для национальной безопасности. Не забывайте, что мы, по сути, и так защищаем Канаду", - ответил республиканец.

Трамп добавил, что у него "так много друзей там, я люблю канадский народ, они замечательные". "Но мы тратим сотни миллиардов долларов в год, чтобы защищать их, чтобы заботиться о Канаде. А из-за торгового дефицита мы теряем массу вещей. Нам не нужны их машины. Они делают 20 процентов наших машин, но нам не нужно это. Я бы лучше производил их в Детройте. Нам не нужны эти машины, их лесоматериалы", - продолжил Трамп.

"Нам не нужны их молочные продукты, у нас самих этого больше, чем у них. Не нужно ничего, что есть у них. Так почему мы тратим более 200 млрд долларов, чтобы защищать Канаду? - сказал политик. - У нас есть право не помогать им с их финансовыми трудностями. Потому что у нас самих 36 трлн долларов (долга. - Ред.)".

Трамп заявил, что называл Джастина Трюдо "губернатором Трюдо". По словам республиканца, он пригрозил главе канадского правительства "прекратить субсидирование", сказав, что "мы даем им много денег". Как утверждает Трамп, канадский премьер-министр ответил ему, что в этом случае Канада "распадется". "Они должны быть штатом", - резюмировал республиканец.