Трюдо анонсировал отставку с поста премьера Канады

Джастин Трюдо намерен уйти в отставку с постов премьера Канады и главы Либеральной партии после того, как она выберет своего следующего лидера.

Джастин Трюдо анонсировал отставку с постов премьер-министра Канады и лидера правящей Либеральной партии - последний он занимал с 2013 года. Политик выступил с обращением в понедельник, 6 января, в своей резиденции Rideau Cottage в Оттаве.

"Я намерен уйти в отставку с постов лидера партии и премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе эффективного, общенационального, конкурентного процесса", - подчеркнул 53-летний Трюдо.

"Эта страна заслуживает реального выбора на следующих выборах, и мне стало ясно, что если мне придется вести внутренние бои, то я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах", - добавил он.

Работа парламента будет приостановлена до 24 марта

Глава кабмина также добавил, что работа парламента будет приостановлена до 24 марта, передало агентство Reuters.

Трюдо вступил в должность премьера в ноябре 2015 года и дважды переизбирался, став одним из долгожителей на этом посту. Его популярность начала резко падать два года назад на фоне общественного недовольства высокими ценами и нехваткой жилья.

Правительство меньшинства Трюдо получило удар на фоне отставки главы Минфина

Правительство меньшинства Трюдо получило еще один серьезный удар на фоне отставки занимавшей пост министра финансов Христи Фриланд в декабре 2024 года после разногласий в вопросе экономического курса, напомнило агентство dpa. Конфликт обострился в связи с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа, грозившего Оттаве введением тарифов на импорт.

Всеобщие выборы должны состояться в Канаде до 20 октября.

Трамп анонсировал повышение ввозных пошлин на товары из Канады

В конце 2024 года Трамп анонсировал повышение ввозных пошлин на товары из Китая, а также соседних Мексики и Канады - такой указ он подпишет в первый же день на посту главы государства, сообщил политик 25 ноября в соцсети Truth Social.

"20 января в качестве одного из многих моих первых указов я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на все товары, поступающие в Соединенные Штаты", - написал Трамп, заявив о "нелепых открытых границах".

Эти тарифы будут действовать до тех пор, пока через соседние страны прекратятся поставки наркотиков, в особенности фентанила, а также перестанут въезжать нелегальные мигранты, отметил республиканец.