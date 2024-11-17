Трюдо поддержал Шольца из-за решения позвонить Путину

Достижение мира в Украине потребует определенного взаимодействия с российским президентом, отметил премьер-министр Канады после звонка Шольца в Кремль, вызвавшего широкую критику.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в вопросе его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Он считает, что прекращение войны в Украине потребует некоторого взаимодействия с российским лидером, пишет в воскресенье, 17 ноября, Bloomberg.

"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам по всему миру", - заявил канадский премьер в Перу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он добавил, что урегулирование конфликтов "требует определенного уровня взаимодействия с противоположной стороной, с которой мы во многих случаях не согласны".

Одновременно Трюдо подчеркнул, что Канада и ее союзники по-прежнему тесно взаимодействуют с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Канада привержена победе Украины и хочет увидеть окончание конфликта как можно скорее. Он не исключил, что в ближайшие месяцы могут появиться возможности для того, чтобы положить конец войне. При этом его уровень доверия к Путину, "вероятно, находится сейчас на рекордно низком уровне", добавил канадский премьер.

Звонок Шольца Путину

Олаф Шольц 15 ноября впервые с 2022 года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

Он также подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько необходимо. Путин в ответ призвал учитывать интересы РФ в области безопасности и отметил, что Москва не отказывалась от переговоров.

Критика в адрес Шольца

Звонок Шольца Путину осудили в Киеве, а также в ряде европейских стран. Зеленский, с которым глава правительства ФРГ поговорил перед беседой с Москвой, заявил, что Шольц открыл "ящик Пандоры", сводя на нет усилия по изоляции Путина и завершению войны "справедливым миром".

Кроме того, решение Шольца осудили в самой Германии. Эксперт фракции Христианско-демократического союза / Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Юрген Хардт (Jürgen Hardt) указал, что Кремль "поймет факт звонка как признак слабости, а не силы". По его словам, Шольц, очевидно, "не сделал никаких конкретных новых предложений и даже не выдвинул ультиматум". Однако Кремль понимает лишь "сигналы силы", например, угрозу существенно нарастить военную помощь Украине, подчеркнул Хардт.

Представитель входящей в правящую коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Робин Вагенер (Robin Wagener) также раскритиковал инициативу канцлера. "Никогда Олаф Шольц не был настолько бессилен, как сейчас", - заявил он. По мнению Вагенера, Путин осознает эту слабость, поэтому и говорил по телефону с немецким канцлером.