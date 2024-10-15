Алексей Москалев освобожден из колонии

У ворот колонии освобожденного Алексея Москалева встречали журналисты и его дочь Маша, нарисовавшая два года назад в школе антивоенный рисунок. Он рассказал журналистам о жестких условиях содержания заключенных.

После отбытия срока заключения из колонии в Новомосковске вышел Алексей Москалев, осужденный из-за антивоенного рисунка его дочери. Об этом во вторник, 15 октября, сообщают издания "ОВД Инфо" и RusNews, публикуя кадры встречи Москалева у ворот колонии со своей дочерью Машей и журналистами.

По выходе из колонии Москалев рассказал журналистам о жестких условиях содержания в заключении - сильном холоде, невозможности днем сидеть на лавках и лежать по 16 часов подряд.

Антивоенный рисунок Маши Москалевой

В апреле 2022 года ученица шестого класса Маша Москалева нарисовала на уроке антивоенный рисунок с надписями "Нет войне" и "Слава Украине", на котором женщина с украинским флагом закрывает собой ребенка от летящих ракет. После этого директор школы обратилась в полицию, а в квартире у Москалевых провели обыск.

В соцсетях Алексея Москалева полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также опубликованные карикатуры на президента России Владимира Путина. Сначала его оштрафовали на 32 тысячи рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии, а затем возбудили уголовное дело из-за повторной "дискредитации".

Машу Москалеву после ареста отца сначала отправили в приют, где отняли мобильный телефон и запретили общаться с отцом, а затем передали матери, которая много лет не жила с девочкой.

Уголовное преследование Алексея Москалева

В марте 2023 года Ефремовский районный суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима по статье о "дискредитации армии", он сбежал до суда из-под домашнего ареста, но через несколько дней был задержан в Минске и экстрадирован в Россию. В феврале 2024 года суд в Туле смягчил приговор Москалеву, сократив срок лишения свободы в колонии на два месяца - до одного года и 10 месяцев.

По словам его адвоката от "ОВД-Инфо" Владимира Билиенко, за время пребывания в колонии Москалева неоднократно помещали в штрафной изолятор (ШИЗО) - по мнению защиты, необоснованно. Свою вину Алексей Москалев не признал.