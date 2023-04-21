Дело об ограничении прав родителей Маши Москалевой закрыто

Комиссия по делам несовершеннолетних отказалась от иска об ограничении прав родителей девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, сочтя, что названные в нем причины устранены. Суд в Тульской области прекратил дело.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области прекратил дело об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалевой, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал адвокат от "ОВД-Инфо" Владимир Билиенко, представляющий защиту отца девочки, фигуранта "антивоенного дела" Алексея Москалева.

Билиенко назвал сохранение за своим подзащитным родительских прав важной моральной победой и поблагодарил "всех неравнодушных людей, которые переживали за эту семью, хоть даже просто кулачки держали".

Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) города Ефремов в Тульской области отказалась от соответствующего иска 19 апреля. По словам председательницы комиссии Светланы Давыдовой, причины, указанные в иске об ограничении родителей в правах, устранены, поскольку Маша Москалева находится со своей матерью Ольгой Ситчихиной и начала учиться.

До уголовного преследования из-за постов о войне в Украине Москалев один воспитывал дочку: мать с ней не общалась более семи лет. В марте Алексей Москалев был помещен под домашний арест, а 13-летняя Маша - в приют; тогда Ситчихина отказалась забирать ребенка.

Однако 5 апреля мать забрала девочку из реабилитационного центра. Адвокат Билиенко уверен, это произошло по инициативе вышестоящих органов, которая идет вразрез с интересами самой Маши.

В декабре на Алексея Москалева было заведено уголовное дело о повторной "дискредитации" армии из-за комментариев в соцсети. Суд в Тульской области 28 марта приговорил Москалева к двум годам колонии. Он сбежал до суда из-под домашнего ареста и был задержан в Минске. 12 апреля появилась информация, что Москалев был экстрадирован в Россию. Где он сейчас находится, точно неизвестно, указывает "ОВД-Инфо" .

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