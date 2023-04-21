Дело об ограничении прав родителей Маши Москалевой закрыто
Евгений Жуков
60 мин. назад
Комиссия по делам несовершеннолетних отказалась от иска об ограничении прав родителей девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, сочтя, что названные в нем причины устранены. Суд в Тульской области прекратил дело.
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Ефремовский межрайонный суд Тульской области прекратил дело об ограничении в родительских правах родителей Маши Москалевой, нарисовавшей в школе антивоенный рисунок. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказал адвокат от "ОВД-Инфо" Владимир Билиенко, представляющий защиту отца девочки, фигуранта "антивоенного дела" Алексея Москалева.
Билиенко назвал сохранение за своим подзащитным родительских прав важной моральной победой и поблагодарил "всех неравнодушных людей, которые переживали за эту семью, хоть даже просто кулачки держали".
Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) города Ефремов в Тульской области отказалась от соответствующего иска 19 апреля. По словам председательницы комиссии Светланы Давыдовой, причины, указанные в иске об ограничении родителей в правах, устранены, поскольку Маша Москалева находится со своей матерью Ольгой Ситчихиной и начала учиться.
До уголовного преследования из-за постов о войне в Украине Москалев один воспитывал дочку: мать с ней не общалась более семи лет. В марте Алексей Москалев был помещен под домашний арест, а 13-летняя Маша - в приют; тогда Ситчихина отказалась забирать ребенка.