Приговор Алексею Москалеву за "дискредитацию армии" смягчен

Вместо двух лет отец Маши Москалевой, нарисовавшей антивоенный рисунок, проведет в колонии год и десять месяцев.

Суд в Туле в понедельник, 19 февраля, смягчил приговор Алексею Москалеву, сократив срок лишения свободы в колонии на два месяца - до одного года и 10 месяцев. Кроме того, суд оставил в силе запрет Москалеву администрировать сайты в течение двух лет. Свою вину Алексей Москалев не признал.

Дело Алексея Москалева

В марте 2023 года Ефремовский районный суд в Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии общего режима по статье о "дискредитации армии" из-за комментариев в соцсетях. Сначала мужчина сумел сбежать из-под домашнего ареста, но позже был найден на территории Беларуси и доставлен обратно в Россию.

По словам его адвоката Владимира Билиенко, за время пребывания в колонии Алексея Москалева уже пять раз помещали в штрафной изолятор (ШИЗО).

Антивоенный рисунок Маши Москалевой

В апреле 2022 года дочь Москалева Маша, ученица шестого класса, нарисовала на уроке антивоенный рисунок, на котором женщина с украинским флагом закрывает собой ребенка от летящих ракет. После этого директор школы обратилась в полицию, а в квартире у Москалевых провели обыск.

В соцсетях Алексея Москалева полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также опубликованные карикатуры на президента России Владимира Путина. Сначала его оштрафовали на 32 тысячи рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии, а затем возбудили уголовное дело из-за повторной "дискредитации".

Машу Москалеву после ареста отца сначала отправили в приют, где отняли мобильный телефон и запретили общаться с отцом, а затем передали матери, которая много лет не жила с девочкой.

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