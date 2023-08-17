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Алексея Москалева этапировали в колонию

Александра Иванова
1 ч. назад

Отец школьницы, выступившей против войны в Украине, в письме адвокату спрашивал о здоровье девочки и ее планах перед 1 сентября.

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Отец нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы Алексей Москалев
Алексей МоскалевФото: AP/picture alliance/dpa

Алексея Москалева - отца нарисовавшей антивоенный рисунок школьницы Маши Москалевой - этапировали в ИК-6 в Новомосковске в Тульской области. Об этом сообщает онлайн-издание "ОВД-Инфо" в четверг, 17 августа, со ссылкой на письмо Москалева к его адвокату Владимиру Билиенко.

В письме Москалев спросил о здоровье его дочери и о ее планах перед 1 сентября, а также отметил, что переживает за всех, кто принимал участие в его истории, говорится в публикации.

Дело Алексея Москалева

В апреле 2022 года ученица школы №9 города Ефремова Маша Москалева на уроке ИЗО нарисовала картинку с российским и украинским флагами и надписями "Нет войне" и "Слава Украине". После этого домой к ней и воспитывающему ее в одиночку отцу несколько раз приходили с обыском, девочку забирали в полицию, а в декабре 2022 года на мужчину завели уголовное дело о "дискредитации ВС РФ".

28 марта 2023 года Ефремовский межрайонный суд Тульской области из-за постов Алексея Москалева в соцсети "Одноклассники" признал его виновным по статье о "повторной дискредитации" ВС РФ и приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Между тем 27 марта мужчина сбежал из-под домашнего ареста и на суде не присутствовал. Вскоре стало известно о его задержании в Минске. Впоследствии Москалев сообщил, что при силовики били его по груди, по спине и по голове. После задержания Москалева его дочь Машу отправили в детский приют. Потом девочку отдали родной матери - Ольге Ситчихиной, которая с ней не общалась более семи лет и жила со своей семьей под Тамбовом.

В начале июля 2023 года Тульский областной суд ужесточил приговор Алексею Москалеву, запретив ему пользоваться интернетом в течение двух лет. Эту меру суд обосновал тем, что мужчина "совершил преступление в период вооруженного конфликта".

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Статья онлайн-издания "ОВД-Инфо" о том,что Алексея Москалева этапировали в колонию

Алексея Москалева этапировали в колонию
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