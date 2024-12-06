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ПолитикаРумыния

От TikTok зависит исход президентских выборов в Румынии?

Мартин Муно
6 декабря 2024 г.

Ранее почти неизвестный ультраправый политик Кэлин Джорджеску может стать президентом Румынии - благодаря TikTok, считают многие эксперты. Будет ли теперь исход выборов решаться в соцсетях?

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Кэлин Джорджеску
У Кэлина Джорджеску на TikTok 520 000 подписчиковФото: Vadim Ghirda/dpa/picture alliance

В воскресенье, 8 декабря, в Румынии пройдет второй тур президентских выборов. Результаты первого стали настоящей сенсацией, и не только для румын. Победил до этого практически неизвестный беспартийный ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, не фигурировавший в числе лидеров в опросах общественного мнения, обделенный вниманием ведущих СМИ и не участвовавший в теледебатах накануне голосования.

Зато 62-летний Джорджеску, в прошлом сотрудник МИД и министерства окружающей среды, скептически относящийся к членству Румынии в НАТО и ЕС, был очень активен и заметен в соцсетях - особенно в TikTok, где у него 520 000 подписчиков.

Миллионы румын видят в Джорджеску Путина

Предвыборные ролики Джорджеску на TikTok набрали миллионные просмотры. В них он не только критиковал известных политиков, часто делая ложные утверждения, но и изображал себя борцом дзюдо или скакал на лошади - как его пример для подражания президент России Владимир Путин.

Кэлин Джорджеску, по данным СМИ, ранее занимал пост исполнительного директора Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. С 2010 по 2012 годы был спецдокладчиком в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Когда Джорджеску выиграл первый тур выборов, это вызвало у многих шок и ужас. Ведь в ближайшее воскресенье президентом Румынии может стать сторонник теории заговора, критик НАТО и ЕС и поклонник Путина.

После объявления результатов первого тура президентских выборов в Румынии многие избиратели в знак протеста вышли на улицы
После объявления результатов первого тура президентских выборов в Румынии многие избиратели в знак протеста вышли на улицыФото: George Arun/DW

С 2022 года Джорджеску находится под следствием по подозрению в прославлении профашистского и антисемитского "Движения легионеров" и за то, что назвал румынского диктатора, главу профашистского режима и союзника Гитлера Иона Антонеску "героем" и "мучеником".

По мнению наблюдателей, огромную роль в успехе Кэлина Джорджеску сыграли соцсети, прежде всего TikTok, чрезвычайно популярный в Румынии. Из 19 миллионов жителей страны им пользуются около девяти миллионов, большинство из которых - молодые люди.

Принес ли именно TikTok успех Джорджеску?

Хотя другие ведущие румынские политики также присутствуют на TikTok, никому не удалось добиться охвата такой аудитории, как Джорджеску. В результате почти треть избирателей в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали за него - несмотря на его откровенные промахи и нелепые высказывания, например, о том, что высадка американских астронавтов на Луну в 1969 году - это фейк.

Мобильный телефон с логотипом TikTok на экране в руке у человека
Из 19 млн жителей Румынии около 9 млн пользуются TikTokФото: Dan Kitwood/Getty Images

Румынский Центризбирком обвинил TikTok в том, что платформа предоставила преимущество Джорджеску. Перед первым туром ЦИК дал указание соцсети, чтобы в своих роликах кандидаты в президенты называли себя таковыми и раскрывали источники своего финансирования. В случае с Джорджеску, по утверждению ЦИК, TikTok не выполнил это требование, тем самым дав ему преимущество перед другими участниками президентской гонки. В связи с этим румынский медиарегулятор призвал ЕС начать расследование в отношении TikTok.

ТикТок: Никакого влияния на выборы в Румынии не было

В свою очередь TikTok отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что компания удалила десятки тысяч фейковых аккаунтов и миллионы поддельных лайков и подписчиков. Кроме того, заверили в TikTok, не было обнаружено никаких признаков тайного влияния на исход выборов как из самой Румынии, так и из-за рубежа.

Немецкий ученый в области коммуникаций и эксперт по TikTok Маркус Бёш (Marcus Bösch) видит в доводах соцсети явное противоречие. "Как может так быть, что удалили множество аккаунтов и лайков, хотя никаких признаков влияния не было?", - задал он риторический вопрос в беседе с DW.

Эксперт: Радикальные взгляды в соцсетях становятся нормой 

По мнению американского лингвиста Адама Алексича, главная проблема в данном случае кроется в алгоритмах современных соцсетей, которые больше не работают по принципу предпочтений пользователя. Проще говоря, поясняет эксперт, это означает, что мы чаще видим посты не тех, на кого подписаны, а тех, кто, по его выражению, кричит громче всех.

В статье для User Mag Алексич пишет: "Алгоритмы используют активность в качестве масштаба виральности контента, а дезинформация, как правило, приводит к большей активности. Утверждения о том, что гаитяне едят домашних животных, вызовут экстремальную реакцию, необходимую для того, чтобы сообщение чаще распространялось в Сети. Даже попытки исправить эти ложные сведения, как ни парадоксально, могут рассматриваться как дополнительная активность".

При этом детали, аргументы и нюансы теряются, а радикальные взгляды становятся нормальными, уточняет Адама Алексич.

TikTok - самое горячее мобильное приложение

По мнению Маркуса Бёша, главная проблема заключается в том, что платформой TikTok пользуется огромное количество людей, в то время как сильные независимые масс-медиа постепенно исчезают. Однако это касается не только TikTok, но и всех соцсетей, признает Бёш.

Но TikTok - это самое актуальное мобильное приложение, многие темы и тенденции из него потом перекочевывают на другие платформы, продолжает немецкий ученый. "Обществу, политикам и владельцам цифровых платформ необходимо осознавать, что такие угрозы и попытки влияния существуют и будут существовать. И, соответственно, быть более устойчивыми и готовыми к принятию контрмер в контексте стратегической коммуникации", - заключил Бёш.

 

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