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ПолитикаРумыния

В Румынии утвердили итоги первого тура выборов президента

Александра Иванова
2 декабря 2024 г.

Решение Конституционного суда Румынии о действительности итогов первого тура выборов президента страны означает выход во второй тур Джорджеску и Ласкони.

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Ультраправый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску во время голосования на парламентских выборах в Румынии 1 декабря 2024 года
Ультраправый кандидат в президенты Румынии Кэлин ДжорджескуФото: Vadim Ghirda/AP/dpa/picture alliance

В Румынии Конституционный суд вечером в понедельник, 2 декабря, объявил результаты первого тура президентских выборов в стране действительными. Это означает, что во втором туре, намеченном на 8 декабря, встретятся получивший наибольшую поддержку граждан ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску и занявшая второе место по итогам первого тура Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии".

Вечером 2 декабря румынская служба телеканала Euronews - Euronews Romania - прогнозировала, что после пересчета голосов на втором месте по итогам первого тура президентских выборов в Румынии может оказаться действующий премьер-министр страны - социал-демократ Марчел Чолаку. Между тем пересчет более 600 000 голосов румын, проголосовавших за рубежом, по мнению суда, не требовался, так как не мог повлиять на результаты, следует из сообщений Euronews Romania и агентства KNA.

Пересчет голосов на выборах президента Румынии

28 ноября Конституционный суд Румынии предписал провести пересчет бюллетеней, отданных в первом туре президентских выборов, который состоялся 24 ноября. Основанием для такого шага стали запросы от двух кандидатов на пост главы государства, не прошедших во второй тур.

Обращение Кристиана Терхеша суд отклонил в связи с тем, что оно было подано позже установленного законом срока. Заявление Себастиана Попеску было рассмотрено.

Последний утверждал, что Джорджеску скрыл источники финансирования своей кампании и тем самым ввел избирателей в заблуждение, представив себя как "прозрачного независимого кандидата", который, не имея денег, "борется с большими партиями". Кроме того, по утверждению Попеску, масштабы "вирусности" предвыборных видеороликов Джорджеску на платформе TikTok не могли быть достигнуты только за счет поддержки блогеров и рекламы. "Речь идет о прямой поддержке компании TikTok, офис которой находится в Китае", - заявил кандидат в президенты Румынии.

Усиление правых в Румынии

Кэлин Джорджеску, набравший по итогам первого тура президентских выборов 22,94% голосов, формально беспартийный. Ранее он состоял в ультраправом националистическом "Альянсе за объединение румын".

На парламентских выборах, прошедших в стране 1 декабря, это объединение заняло второе место, получив поддержку 18% избирателей. Лучший результат - 22% - показала правящая Социал-демократическая партия (СДП). Третье место осталось за партнером СДП по правящей коалиции - Национал-либеральной партией, получившей 14% голосов. В настоящий момент в румынских СМИ обсуждается возможность формирования как проевропейской правящей коалиции, так и правительства, в состав которого войдут члены СДП и представители правых партий, считающихся симпатизирующими Москве.

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