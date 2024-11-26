Ультраправый политик победил в первом туре выборов в Румынии

Ультраправый и пророссийский политик Кэлин Джорджеску показал лучший результат в первом туре выборов президента Румынии. Во втором туре ему будет противостоять Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии".

Крайне правый и пророссийский политик Кэлин Джорджеску показал лучший результат в первом туре выборов президента Румынии, следует из официальных данных ЦИК страны, опубликованных в понедельник, 25 ноября. После подсчета 100% бюллетеней стало известно, что за Джорджеску свои голоса отдали 22,94% румынских избирателей.

На втором месте финишировала кандидат от либерального "Союза спасения Румынии" Елена Ласкони с результатом в 19,18%. Третье место занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку с 19,15%, которому прочили победу экзитполы. Четвертым пришел националист Джордже Симион с 13,87% голосов.

Чолаку после поражения на выборах подал в отставку с поста главы Социал-демократической партии Румынии.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в стране запланированы на 1 декабря.

Всего на выборах были представлены 13 кандидатов. Второй тур назначен на 8 декабря.

Кто примет участие во втором туре выборов президента Румынии

Кэлин Джорджеску - беспартийный кандидат, ранее состоявший в ультраправом националистическом "Альянсе за объединение румын". Бывший исполнительный директор Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуце. В период с 2010 по 2012 годы Джорджеску занимал пост специального докладчика в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

Джорджеску неоднократно скептически высказывался о членстве Румынии в НАТО и призывал пересмотреть политику по оказанию помощи Украине. "Сегодня вечером румынский народ взывал к миру. И они кричали очень громко", - прокомментировал он свою победу в первом туре.

Занявшая второе место Елена Ласкони - мэр города Кымпулунг с 2020 года. Второй тур выборов президента Румынии она назвала "экзистенциальной битвой" между теми, кто хочет "сохранить молодую демократию Румынии" и теми, кто хочет вернуться "в российскую сферу влияния".

Кремль не стал оценивать победу Джорджеску в первом туре

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал результаты первого тура выборов президента Румынии. "Я пока не стал бы давать никаких прогнозов. Да и, наверное, нельзя сказать, что мы так близко знакомы с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношения с нашей страной", - приводит его слова РБК.

Песков при этом отметил, что Москве "хорошо понятно действующее руководство Румынии", которое не является дружественной ей.