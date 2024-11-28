В Румынии пересчитают голоса на выборах президента

Конституционный суд Румынии обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура президентских выборов, в котором наибольшее число голосов получил ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает румынский телеканал Digi24. Как отметили собеседники канала, такая мера необходима для исключения подозрений в мошенничестве. Таким образом, официальное подтверждение итогов первого тура голосования отложено.

Два кандидата в президенты требуют отменить итоги первого тура

В то же время в суд поступили запросы от двух кандидатов в президенты об аннулировании результатов первого тура. Обращение Кристиана Терхеша суд отклонил в связи с тем, что оно было подано позже установленного законом срока. Рассмотрение второго заявления, поданного Себастианом Попеску, как ожидается, состоится 29 ноября.

Попеску обвиняет Джорджеску в том, что тот скрыл источники финансирования своей кампании и тем самым ввел избирателей в заблуждение, представив себя как "прозрачного независимого кандидата", который, не имея денег, "борется с большими партиями". Кроме того, по утверждению Попеску, масштабы "вирусности" предвыборных видеороликов Джорджеску на платформе TikTok не могли быть достигнуты только за счет поддержки блогеров и рекламы. "Речь идет о прямой поддержке компании TikTok, офис которой находится в Китае", - заявил Попеску.

Второй тур выборов должен пройти 8 декабря

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября. За Кэлина Джорджеску, ранее состоявшего в ультраправом националистическом "Альянсе за объединение румын", проголосовали 22,94 процента избирателей. На втором месте - Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии" (19,17%). Третье место с результатом 19,15% занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку, которому прочили победу экзитполы.

Второй тур должен пройти 8 декабря. Елена Ласкони назвала его "экзистенциальной битвой" между теми, кто хочет "сохранить молодую демократию Румынии" и теми, кто хочет вернуться "в российскую сферу влияния".