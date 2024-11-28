  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаРумыния

В Румынии пересчитают голоса на выборах президента

Кирилл Шестаков
28 ноября 2024 г.

Конституционный суд Румынии постановил пересчитать голоса первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый пророссийский кандидат.

https://p.dw.com/p/4nXFt
Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску
Кандидат в президенты Румынии Кэлин ДжорджескуФото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Конституционный суд Румынии обязал Центральную избирательную комиссию пересчитать результаты первого тура президентских выборов, в котором наибольшее число голосов получил ультраправый пророссийский политик Кэлин Джорджеску. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает румынский телеканал Digi24. Как отметили собеседники канала, такая мера необходима для исключения подозрений в мошенничестве. Таким образом, официальное подтверждение итогов первого тура голосования отложено. 

Два кандидата в президенты требуют отменить итоги первого тура

В то же время в суд поступили запросы от двух кандидатов в президенты об аннулировании результатов первого тура. Обращение Кристиана Терхеша суд отклонил в связи с тем, что оно было подано позже установленного законом срока. Рассмотрение второго заявления, поданного Себастианом Попеску, как ожидается, состоится 29 ноября.

Попеску обвиняет Джорджеску в том, что тот скрыл источники финансирования своей кампании и тем самым ввел избирателей в заблуждение, представив себя как "прозрачного независимого кандидата", который, не имея денег, "борется с большими партиями". Кроме того, по утверждению Попеску, масштабы "вирусности" предвыборных видеороликов Джорджеску на платформе TikTok не могли быть достигнуты только за счет поддержки блогеров и рекламы. "Речь идет о прямой поддержке компании TikTok, офис которой находится в Китае", - заявил Попеску.

Второй тур выборов должен пройти 8 декабря

Первый тур выборов президента Румынии состоялся 24 ноября. За Кэлина Джорджеску, ранее состоявшего в ультраправом националистическом "Альянсе за объединение румын", проголосовали 22,94 процента избирателей. На втором месте - Елена Ласкони из либеральной партии "Союз спасения Румынии" (19,17%). Третье место с результатом 19,15% занял действующий премьер-министр страны социал-демократ Марчел Чолаку, которому прочили победу экзитполы. 

Второй тур должен пройти 8 декабря. Елена Ласкони назвала его "экзистенциальной битвой" между теми, кто хочет "сохранить молодую демократию Румынии" и теми, кто хочет вернуться "в российскую сферу влияния".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Кэлин Джорджеску в окружении журналистов

Выборы президента Румынии: шок от успеха ультраправого Джорджеску

Выборы президента Румынии: шок от успеха ультраправого Джорджеску

Кэлин Джорджеску сенсационно выиграл первый тур выборов президента Румынии. Ультраправый и пророссийский политик, которого считали аутсайдером, вел кампанию почти только в TikTok.
Политика26 ноября 2024 г.
external

Пророссийская Гагаузия - инструмент давления Кремля на Кишинев? (30.04.2023)

Пророссийская Гагаузия - инструмент давления Кремля на Кишинев? (30.04.2023)

В Гагаузии на юге Молдовы проходят выборы главы автономии. Эксперты считают, что их результаты не изменят положения дел в регионе. В Кишиневе опасаются, что Москва и дальше будет использовать гагаузов для давления на проевропейский Кишинёв. Что говорят на этот счет в Комрате - смотрите в репортаже DW.
Политика30 апреля 2023 г.07:59 мин.
Протест против коррупции привел вызвал массовые демонстрацим в Румынии

Марш антикоррупционеров на Бухарест

Марш антикоррупционеров на Бухарест

Правительство Румынии пошло навстречу протестующим, отозвав скандальный декрет об амнистии коррупционеров. Но этого уже мало, теперь люди требуют отставки кабинета. Об этом - галерея DW.
Политика18 февраля 2017 г.11 фото
Показать еще