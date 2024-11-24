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Выборы в Румынии: во 2-й тур может выйти правый политик

Сергей Ромашенко
24 ноября 2024 г.

Эксперты полагают, что ни одному из кандидатов не удастся набрать абсолютного большинства. Во второй тур может выйти крайне правый Джордже Симион, которого обвиняли в связях с российским ГРУ.

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В Румынии выбирают президента
В Румынии выбирают президентаФото: picture alliance / Zoonar

В Румынии почти 19 миллионов граждан избирают в воскресенье, 24 ноября, нового президента страны. Согласно последним опросам, фаворитом является премьер-министр Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (PSD). При этом, по всей видимости, ни один из 14 кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства уже в первом туре, а потому 8 декабря состоится второй тур голосования. Избирательные участки закроются в 20.00 по центральноевропейскому времени (22.00 мск). Первые прогнозы ожидаются поздно вечером.

Эксперты не исключают, что во втором туре Чиолаку придется соперничать с Джордже Симионом из крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR), который, согласно ряду опросов, может занять в нынешнем раунде второе место. 38-летнего румынского националиста обвиняли в связях с российской военной разведкой, но он категорически отверг эти обвинения, заявив, что возглавляет "самую русофобскую партию" в стране. Во время предвыборной кампании Джордже Симион неоднократно называл Владимира Путина военным преступником, но при этом выступал против поставок оружия Украине. Симиону запрещен въезд в Украину и Молдову.

Ультраправая партия AUR, созданная в 2019 году, выступает под лозунгом "За семью, нацию, веру и свободу". Она снискала себе популярность благодаря борьбе против коронавирусных ограничений. Представители AUR прошли в румынский парламент и в Европарламент.

Другие возможные конкуренты Чиолаку во втором туре

По другим опросам, второе место в нынешнем туре может занять Елена Ласкони из проевропейской либеральной партии "Союз спасения Румынии" или Николае Чукэ из правоцентристской Национал-либеральной партии, которая в настоящее время входит в хрупкую коалицию с социал-демократами.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в Румынии запланированы на 1 декабря.

Провластный Конституционный суд Румынии запретил баллотироваться в президенты страны Диане Шошоакэ из партии "СОС Румыния". Она была сильным конкурентом националиста Симиона. Эксперты полагают, что в результате решения КС сторонники Шошоакэ будут голосовать за Симиона. Отстранение Шошоаке от участия в выборах вызвало протесты многих политиков в Румынии, которые посчитали такое решение КС недемократичным.

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