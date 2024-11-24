Выборы в Румынии: во 2-й тур может выйти правый политик

Эксперты полагают, что ни одному из кандидатов не удастся набрать абсолютного большинства. Во второй тур может выйти крайне правый Джордже Симион, которого обвиняли в связях с российским ГРУ.

В Румынии почти 19 миллионов граждан избирают в воскресенье, 24 ноября, нового президента страны. Согласно последним опросам, фаворитом является премьер-министр Марчел Чиолаку из Социал-демократической партии (PSD). При этом, по всей видимости, ни один из 14 кандидатов не сможет набрать абсолютного большинства уже в первом туре, а потому 8 декабря состоится второй тур голосования. Избирательные участки закроются в 20.00 по центральноевропейскому времени (22.00 мск). Первые прогнозы ожидаются поздно вечером.

Эксперты не исключают, что во втором туре Чиолаку придется соперничать с Джордже Симионом из крайне правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR), который, согласно ряду опросов, может занять в нынешнем раунде второе место. 38-летнего румынского националиста обвиняли в связях с российской военной разведкой, но он категорически отверг эти обвинения, заявив, что возглавляет "самую русофобскую партию" в стране. Во время предвыборной кампании Джордже Симион неоднократно называл Владимира Путина военным преступником, но при этом выступал против поставок оружия Украине. Симиону запрещен въезд в Украину и Молдову.

Ультраправая партия AUR, созданная в 2019 году, выступает под лозунгом "За семью, нацию, веру и свободу". Она снискала себе популярность благодаря борьбе против коронавирусных ограничений. Представители AUR прошли в румынский парламент и в Европарламент.

Другие возможные конкуренты Чиолаку во втором туре

По другим опросам, второе место в нынешнем туре может занять Елена Ласкони из проевропейской либеральной партии "Союз спасения Румынии" или Николае Чукэ из правоцентристской Национал-либеральной партии, которая в настоящее время входит в хрупкую коалицию с социал-демократами.

В Румынии глава государства определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, является верховным командующим вооруженными силами и участвует в контроле над разведслужбами. Парламентские выборы в Румынии запланированы на 1 декабря.

Провластный Конституционный суд Румынии запретил баллотироваться в президенты страны Диане Шошоакэ из партии "СОС Румыния". Она была сильным конкурентом националиста Симиона. Эксперты полагают, что в результате решения КС сторонники Шошоакэ будут голосовать за Симиона. Отстранение Шошоаке от участия в выборах вызвало протесты многих политиков в Румынии, которые посчитали такое решение КС недемократичным.