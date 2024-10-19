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Нарушение воздушного пространства: Румыния подняла авиацию

Екатерина Венкина
19 октября 2024 г.

По тревоге из-за неопознанного воздушного объекта были подняты истребители НАТО и ВВС Румынии, сообщили в министерстве нацобороны.

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Самолет F-16 румынских ВВС (фото из архива)
Самолет F-16 румынских ВВС (фото из архива)Фото: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Истребители боевой службы воздушной полиции под эгидой НАТО и национальной воздушной полиции в ночь на субботу, 19 октября, были подняты по тревоге из-за обнаружения "небольшого воздушного объекта" в районе Черного моря, примерно в 45 км к востоку от населенного пункта Сфынту-Георге (уезд Тулча), и продвижения этой цели к госгранице Румынии. Об этом сообщило румынское министерство национальной обороны.

После обнаружения цели системой радиолокационного наблюдения два самолета F-18 ВВС Испании стартовали с авиабазы 57 Михаил Когэлничану, два самолета F-16 ВВС Румынии - с авиабазы 86 Борча для наблюдения за ситуацией, говорится в сообщении. Цель пересекла границу Румынии в районе населенного пункта Гура-Портицей. Речь идет о косе вдоль берега Черного моря, близ уезда Констанца.

Силы Минобороны Румынии начали поиски в уезде Констанца

Национальный военный командный центр уведомил Генинспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения в северо-восточной части уезда. Цель двигалась в направлении населенного пункта Коджялак (уезд Констанца), максимальная глубина проникновения в воздушное пространство Румынии составила 19 км.

"Истребители не имели визуального контакта с целью ни в одной точке траектории", - указали в оборонном ведомстве. Система наблюдения потеряла сигнал радара к югу от Коджялака, воздушная тревога была отменена, после чего истребители вернулись в пункты базирования.

Утром 19 октября силы министерства национальной обороны должны были начать поиски объекта в этом районе. Румыния в режиме реального времени уведомляла структуры НАТО о деталях инцидента и поддерживает с ними постоянный контакт.

Продажа Румынии новейших истребителей США

В ночь на 8 сентября российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии, указывали ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. По их данным, позже российский беспилотник покинул территорию Румынии и продолжил движение в прибрежной акватории Черного моря в Одесской области.

В сентябре стало известно, что администрация США одобрила продажу Румынии 32 новейших истребителей F-35. Посольство США в Бухаресте заявило, что соседствующая с Украиной Румыния является "одним из центральных союзников НАТО, содействующих безопасности и стабильности в черноморском регионе и за его пределами".

В американском диппредставительстве отметили, что Румыния с получением многоцелевых истребителей "стелс" от компании Lockheed Martin обретет "беспримерный потенциал в сфере противовоздушной обороны". Первые поставки истребителей Румынии запланированы на 2031 год.

 

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