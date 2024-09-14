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США одобрили продажу Румынии новейших истребителей F-35

Сергей Ромашенко
14 сентября 2024 г.

Соседняя с Украиной Румыния получит 32 истребителя F-35 "стелс". Посольство США в Бухаресте отметило, что Румыния - один из главных партнеров НАТО в черноморском регионе и за его пределами.

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Многоцелевой истребитель F-35
Многоцелевой истребитель F-35Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Администрация США одобрила продажу Румынии 32 новейших истребителей F-35. Посольство США в Бухаресте заявило, что соседствующая с Украиной Румыния является "одним из центральных союзников НАТО, содействующих безопасности и стабильности в черноморском регионе и за его пределами".

В американском диппредставительстве отметили, что Румыния с получением многоцелевых истребителей "стелс" от компании Lockheed Martin обретет "беспримерный потенциал в сфере ПВО". Первые поставки истребителей Румынии запланированы на 2031 год.

Многомиллиардный контракт

По сообщению Госдепартамента США, общая сумма сделки составляет 7,2 млрд долларов. В то же время посольство США в Бухаресте заявило, что сумма контракта составляет 6,4 млрд долларов. Причины расхождения в цифрах пока неизвестны.

Бухарест впервые изъявил желание приобрести 32 истребителя F-35 в прошлом году. Эта закупка станет самой дорогостоящей за всю историю вооруженных сил Румынии, отмечают местные СМИ.

Страна НАТО и Евросоюза Румыния на севере и на востоке граничит с Украиной, которая уже более двух с половиной лет обороняется от российской вооруженной агрессии. Вместе с Украиной, Молдовой, Россией Грузией, Турцией и Болгарией Румыния имеет выход к Черному морю.

 

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