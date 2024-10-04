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Суд обязал страны ЕС признавать смену пола в любой из них

Сергей Ромашенко
4 октября 2024 г.

Страны Евросоюза обязаны признавать смену имени и гендера в документах, выданных в любой из них, постановил Европейский суд в Люксембурге. Прецедентным стало дело трансгендерного гражданина Румынии и Великобритании.

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Здание Европейского суда в Люксембурге
Здание Европейского суда в Люксембурге, фото из архиваФото: Harald Tittel/dpa/picture alliance

Суд Европейского Союза в Люксембурге обязал все государства ЕС признавать смену имени и гендерного маркера в документах, выданных в любой из этих стран. Отказ признавать такие изменения и вносить их в официальные документы противоречит законам Евросоюза, говорится в постановлении суда, обнародованном в пятницу, 4 октября.

Прецедентным стало дело трансгендерного мужчины - гражданина Румынии и Великобритании. Гендерный переход он осуществил в Великобритании в 2020 году, когда та еще была членом Евросоюза. В британских документах ему сменили имя и гендерный маркер, однако власти Румынии отказывались выдавать новое, "мужское" свидетельство о рождении. Теперь Европейский суд в Люксембурге признал этот отказ незаконным.

Истец - учитель биологии Ариан Мирзарафи-Ахи - назвал решение суда победой, которой он "ждал столько лет". Ассоциация Accept, защищающая права ЛГБТ+ в Румынии, заявила, что это решение суда облегчит жизнь множеству трансгендеров в Румынии и других европейских странах.

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