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Высохшее русло реки в Кении (фото из архива)Фото: Birte Mensing/epd
Природа и окружающая средаГлобальные темы

ООН призывает срочно принять меры для борьбы с потеплением

Жан Рофе
44 мин. назад

Председатель МГЭИК призвал к незамедлительным действиям, чтобы обеспечить пригодное для жизни устойчивое будущее для человечества.

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Повышение температуры, стихийные бедствия и необратимая деградация экосистем становятся все более опасными для жизни людей и природы во всем мире, предупреждают ведущие ученые в новом обобщающем докладе, опубликованном в понедельник, 20 марта, Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН.

По мнению экспертов, усилия, предпринятые до сих пор, чтобы предотвратить превышение глобальной температурой опасного порога в 1,5 градуса по Цельсию, "недостаточны для борьбы с изменением климата", но все еще существует множество вариантов.

"Внедрение эффективных и справедливых мер по борьбе с изменением климата не только снизит потери и ущерб для природы и людей, но и обеспечит более широкие преимущества", - считает председатель МГЭИК Хёсон Ли. Как он отметил, доклад "подчеркивает неотложность принятия более амбициозных мер и показывает, что, если мы будем действовать сейчас, мы все еще можем обеспечить пригодное для жизни устойчивое будущее для всех".

Глобальные выбросы должны быть сокращены почти вдвое к 2030 году

В докладе МГЭИК говорится, что сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня требует "значительного, быстрого и непрерывного сокращения выбросов парниковых газов во всех секторах". Выбросы уже должны уменьшаться, а к 2030 году их необходимо будет сократить почти вдвое, чтобы ограничить потепление полутора градусами, как это предусмотрено Парижским соглашением по климату 2015 года. Окно возможностей для обеспечения пригодного для жизни и устойчивого будущего быстро закрывается, пишут ученые.

"Климатическая бомба замедленного действия тикает. Но сегодняшний отчет МГЭИК представляет собой руководство по обезвреживанию климатической бомбы замедленного действия. Это руководство по выживанию для человечества", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении.

Глава МИД ФРГ: Мы пилим сук, на котором сидим

После публикации доклада министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и министр по вопросам охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Штеффи Лемке (Steffi Lemke) высказались за срочное изменение курса политики в области климата. В отчете "со всей очевидностью говорится, что мы пилим сук, на котором сидим как мировое сообщество", заявила Бербок. Тем не менее, по ее словам, цель в 1,5 градуса все еще находится в пределах досягаемости, "если мы вдвое сократим глобальные выбросы в ближайшие семь лет".

Лемке в свою очередь призвала сократить выбросы парниковых газов во всем мире "немедленно, быстро и в больших масштабах". Для достижения климатических целей необходимо "фундаментальное преобразование нашего образа жизни и экономики", сказала министр, отметив, что "это единственный способ ограничить глобальное потепление и обеспечить достойное будущее для всех".

Грета Тунберг осудила климатическое "предательство" мировых лидеров

Между тем шведская экоактивистка Грета Тунберг осудила "предательство" мировых лидеров за неспособность принять меры в связи с изменением климата.

"Тот факт, что люди, стоящие у власти, все еще каким-то образом живут в отрицании и активно движутся в неправильном направлении, в конечном счете будет замечен и воспринят как беспрецедентное предательство, которым и является. Это всего лишь вопрос времени", - сказала Тунберг в комментарии агентству AFP, добавив, что игнорировать климатический кризис становится невозможно.

Смотрите также:

Ядерная энергия для борьбы с изменением климата?

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