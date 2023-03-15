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В сфере транспорта Германии не удалось достичь желаемого сокращения выбросов углекислого газаФото: Imago/Joko
Природа и окружающая средаГермания

ФРГ достигла своих климатических целей на 2022 год

Александра Иванова
1 ч. назад

В минувшем году Германия сумела сократить выбросы углекислого газа в запланированном объеме, но определенные проблемы в этой сфере, например связанные с транспортом, не решены.

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Объем выброса парниковых газов в Германии в 2022 году сократился, по сравнению с показателем 2021-го, на 15 млн тонн, или на 1,9% - до 746 млн тонн, благодаря чему стране удалось достичь климатических целей на этот год. Однако до выполнения задач, намеченных к 2030 году (не более 438 млн тонн выбросов двуокиси углерода), ей еще далеко. Больше всего проблем остается в сфере транспорта и перевода зданий на экономное потребление энергии, следует из предварительного доклада Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA), представленного в среду, 15 марта.

По словам главы ведомства Дирка Месснера (Dirk Messner), темпы работы по достижению климатических целей в Германии необходимо существенно ускорить. "Времени, чтобы решить эту проблему, невероятно мало", - подчеркнул Месснер.

В каких сферах допустимый объем выбросов был превышен

С 1990 года объем выбросов парниковых газов в Германии сократился на 40,4%. Однако в сфере транспорта этот показатель в прошлом году вырос на 0,7% - до 148 млн тонн, вновь превысив предельно допустимое значение. Чтобы изменить положение, необходимо, помимо прочего, увеличить долю электромобилей, а также способствовать тому, чтобы граждане чаще пользовались общественным транспортом для частных поездок, считает Дирк Месснер

В сфере энергоемкости зданий предел допустимых объемов выбросов в 2022 году тоже был превышен, хотя по сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 5,3% - до 112 млн тонн.

В энергетическом секторе объем выбросов за минувший год увеличился на 4,4% - до 256 млн тонн, но допустимый уровень все же был соблюден. В промышленности показатель снизился на 10,4% - до 164 млн тонн, а в сельском хозяйстве - на 1,5%, до 62 млн тонн.

Смотрите также:

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