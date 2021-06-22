 ОЭСР заявила об ускорении восстановления экономики индустриальных стран | Экономические новости из Германии | DW | 30.08.2021

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Экономика

ОЭСР заявила об ускорении восстановления экономики индустриальных стран

По данным ОЭСР, лишь США уже удалось вновь достичь докризисного уровня ВВП. При этом во втором квартале наиболее сильный экономический рост отмечался в Великобритании и Италии.

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), после спада на фоне пандемии ускорилось восстановление экономики индустриальных государств. При этом лишь в Соединенных Штатах показатель ВВП уже сейчас на 0,8 процента превысил докризисный уровень, заявила организация в понедельник, 30 августа, в Париже.

ВВП еврозоны пока на 3 процента ниже показателя до начала пандемии, в странах ЕС - на 2,6 процента. В отдельных странах экономический рост после кризиса усиливается с разной скоростью, отмечается далее. В частности, совокупный ВВП стран Еврогруппы во втором квартале текущего года вырос на 2 процента, стран ЕС - на 1,9 процента. В первые три месяца еще фиксировался незначительный спад показателей.

Наибольший экономический рост - в Великобритании и Италии

В Германии во втором квартале 2021 года показатель ВВП возрос на 1,6 процента, в первом квартале - снизился на 2 процента. Наиболее сильный экономический рост зафиксирован в Великобритании (4,8 процента) и Италии (2,7 процента), самый низкий - во Франции (0,9 процента) и Японии (0,3 процента).

В среднем экономика стран ОЭСР выросла в апреле - июне текущего года на 1,6 процента. При этом общий ВВП данных стран во втором квартале 2021 года был на 0,7 процента ниже данного показателя за четвертый квартал 2019 года - последний квартал до начала пандемии, указывается далее. Показатель ВВП Великобритании оказался на 4,4 процента ниже докризисного, Италии - на 3,8 процента ниже, ФРГ и Франции - на 3,3 процента ниже.

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    Автор: Марина Барановская


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