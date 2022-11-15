Обстрелы Киева и девяти областей: события 265-го дня войны

Российские силы вновь нанесли ракетные удары по многим регионам Украины. В офисе Зеленского заявили о критической ситуации. В Польше созвали Совет по национальной безопасности из-за взрывов на границе.

На 265-й день полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские войска по-прежнему пытались удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны и наносили удары по ее территории, а Вооруженные силы Украины родолжали контрнаступление, освобождая все больше территории своей страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Массированные обстрелы Киева и целого ряда областей

Во вторник, 15 ноября, российские силы совершили новые массированные обстрелы Киева и целого ряда областей Украины. В частности, россияне обстреляли Киев. Три ракеты попали в жилые дома в Печерском районе в центре украинской столицы, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. Погиб, по меньшей мере, один человек. Подразделения противовоздушной обороны сбили 18 ракет из 21, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

ВС РФ также нанесли удары по критической инфраструктуреХарькова и Чугуевского района Харьковской области, в результате есть проблемы с электроснабжением, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Кроме того, ракетные удары нанесены по Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областям.

В Офисе президента Украины обвинили Россию в новом спланированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры. "Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая", - заявил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак указал, что новым массированным обстрелом Украины власти РФ лишь увеличат размер репараций Украине. "Трусы, что только увеличивают размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим", - написал он в Telegram.

По Украине выпущено около 100 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в соцсетях заявление, в котором сообщил, что по территории его страны выпущено 85 ракет, большинство из них - по энергетической инфраструктуре. "Еще впереди может быть около 20 ударов ", - спрогнозировал Зеленский.

По территории Украины 15 ноября ВС РФ выпустили по Украине около 100 ракет, заявил представитель командования воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. "Да, это массированный ракетный удар. Да, объекты критической инфраструктуры - первая цель. Но, как видим, последствия ракетных атак есть и по жилым домам", - рассказал он.

Масштабные отключения электроэнергии, сбои в движении транспорта

В результате Укрэнерго вынужден начать экстренные отключения электричества. Кличко написал, что в столице без света остались не менее половины жителей. Во Львове почти 80% зданий осталось без электричества, остановлена подача тепла и горячей воды, не ходят трамваи и троллейбусы, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Кроме того, в результате обстрела задерживается движение целого ряда поездов на территории Украины, заявили в Украинских железных дорогах ("Укрзалізниця"). Как сообщил в соцсетях Харьковский метрополитен, временно приостановлено движение по всем линиям.

Взрывы в Польше близ границы с Украиной

Вечером появились сообщения о взрывах в польском селе Пшеводов в 5 км от границы с Украиной, в результате которых погибли два человека. В связи с кризисной ситуацией премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал Совет по национальной безопасности и обороне. Высокопоставленный представитель разведслужбы США сообщил агентству AP, что на территорию члена НАТО Польши прилетели две российские ракеты, убив двух человек. О прилете российских ракет пишут также польские СМИ. В свою очередь представитель министерства обороны США заявил, что в настоящее время нет информации, достоверно подтверждающей сообщения польских СМИ о российском ракетном ударе.

Представитель польского правительства Петр Мюллер сообщил, что пока не может подтвердить эту информацию, но руководство страны провело экстренное совещание в связи с "кризисной ситуацией". Причины инцидента на данный момент неясны, заявил представитель Государственной пожарной службы в Хребешуве Марцин Лебедович. По информации частной польской радиостанции ZET, российские ракеты ударили в сушилки для зерна.

В свою очередь Минобороны РФ заявили о непричастности к взрывам в Польше. "Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", - указало российское ведомство.

Генштаб ВСУ сообщил о передислокации подразделений ВС РФ из Херсонской области в Крым

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. "В результате огневого поражения в районе населенного пункта Кременная Луганской области у российских захватчиков наблюдается потеря управления отдельными подразделениями. Личный состав этих подразделений планирует сбежать из своих рубежей и отойти в город", - сообщается в вечерней оперативной сводке. Кроме того, украинский Генштаб сообщил о принудительной мобилизации населения в Кадиевке Луганской области и случаях вымогательства за избегание мобилизации в ряде районов той же области.

Одновременно в заявлении отмечается, что в Скадовском и Геническом районах Херсонской области отдельные подразделения россиян покидают населенные пункты и выезжают в направлении аннексированного Крыма.

В Херсоне документируют преступления россиян

Между тем, в освобожденном Херсоне работают уже около 500 украинских полицейских, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Еще около 300 служащих полиции работают по всей деоккупированной территории Херсонской области, а в течение недели, после разминирования и определения приоритетов в работе, общая численность контингента будет доведена как минимум до 2000 человек, добавил он.

По словам Клименко, к настоящему времени задокументированы 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, работа по документации продолжается. По словам главы Нацполиции, российские военные перед уходом из Херсона выпустили из СИЗО города более 400 заключенных.

О новых обстрелах сообщают и в России. По данным властей Белгородской области, в результате обстрела Шебекино погибли три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также заявил об обстреле с украинской стороны из минометов трех сел Грайворонского городского округа: Безымено, Козинки и Сподарюшено.

Война в Украине на саммите G20

Война в Украине была в центре внимания на проходящем в Индонезии саммите G20. Перед лидерами "двадцатки" выступил Владимир Зеленский. Украинский лидер осудил "безумные угрозы ядерным оружием, к которым прибегают российские чиновники", и поблагодарил участников саммита, кроме России, за солидарность в вопросе недопустимости применения ядерного оружия: "Нет и не может быть никаких оправданий ядерному шантажу. И я благодарю вас, уважаемые G19, за то, что вы это четко подтверждаете".

Зеленский в своем выступлении также обнародовал предложения Украины по достижению мира с Россией. В плане, получившем название "Формула мира", - 10 пунктов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины; обеспечение продовольственной безопасности Украины; обеспечение энергетической безопасности Украины; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск из Украины и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

Выступая на том же саммите, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал неприемлемым ни для Украины, ни для мирового сообщества мирное соглашение, продиктованное Россией. Данный тезис будет отражен, в том числе, в итоговой декларации саммита G20 в Индонезии, заявил он. По словам Шольца, основой для мирных переговоров должно быть прекращение российского вторжения в Украину и вывод с территории этой страны всех российских войск. В то же время он подчеркнул важность постоянного диалога. Обязательным условием для его успеха будет "момент, в который Россия согласится и примет то, что ей сейчас придется выбираться из этой ситуации", добавил германский канцлер.

Германия начала обучение украинских солдат в рамках новой миссии ЕС

Тем временем, Германия приступает к обучению украинских солдат в рамках новой миссии Евросоюза - "EU Military Assistance Mission" (EUMAM) Ukraine, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). К июню 2023 года, по ее словам, разнообразным навыкам планируется обучить около 5000 военнослужащих.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал серьезно относиться к военному потенциалу РФ, несмотря на ее недавние поражения. "Мы убедились, что Россия готова брать в расчет большие потери", - заявил он в рамках встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что Москва обладает значительным военным потенциалом, а также большой численностью войск. Кроме того, российские силы проявляют жестокость в отношении мирных жителей. Поэтому Запад "должен поддерживать Украину так долго, как это необходимо", добавил Столтенберг.

Смотрите также: