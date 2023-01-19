Новая военная помощь Киеву и другие события 330-го дня войны

На 330-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 19 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Перед встречей в Рамштайне о новой военной помощи Киеву заявили 11 стран

Одним из главных событий дня стали заявления целого ряда европейских стран о беспрецедентной новой военной помощи Украине. На военной базе близ эстонской Тапы группа из 11 европейских стран сообщила о намерении поддержать Киев беспрецедентными поставками военной техники различного назначения, в частности, основных боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и боеприпасов. Новый пакет помощи будет включать десятки ПЗРК Stinger, зенитные артиллерийские комплексы С-60, пулеметы, а также программы обучения для военнослужащих.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что его страна предоставит Украине 600 противотанковых ракет Brimstone. Дания пообещала поставить Киеву 19 гаубиц Caesar французского производства, Литва - новую помощь на 125 млн евро. Правительство Эстонии одобрило оказание Украине военной помощи на общую сумму 113 млн евро, включающей поставку нескольких десятков гаубиц калибра 155-мм и 122-мм, снарядов к ним, грузового автотранспорта для их перевозки, а также более 100 противотанковых гранатометов Carl Gustaf и свыше 1000 снарядов к ним. Этот пакет станет крупнейшим из всех, что Таллинн предоставил Киеву с начала войны.

Новая помощь европейских стран будет осуществляться из их запасов и ресурсов и демонстрирует взаимное понимание серьезности ситуации, указывается в совместном заявлении. Его авторы призвали союзников и партнеров последовать этому примеру и на встрече в Рамштайне 20 января заявить о новых пакетах поддержки Украины, чтобы как можно скорее обеспечить ее победу в войне против РФ.

Зеленский критикует Германию из-за танков Leopard и просит о их поставке

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский перед конференцией по военной помощи его стране в Рамштайне вновь призвал поставить основные боевые танки Leopard и в этой связи раскритиковал правительство ФРГ. В эфире немецкого телеканала ARD он заявил, что не считает приемлемым стремление Берлина ориентироваться в поставках вооружений на другие страны, а не на собственные возможности. "Сейчас не время торговаться, а время выживать. Мы должны выжить", - цитирует телеканал его слова. По его словам, Запад хочет еще полгода вести дискуссии, в то время как в Украине каждый день умирают люди. Он заверил, что Украина защищается и не планирует нападать на Россию. "Эти танки Leopard не будут ездить по Российской Федерации. Мы обороняемся", - добавил он.

Ранее в тот же день бундестаг ФРГ не смог провести голосование по вопросу о поставке Киеву 6 танков Leopard, предложенному оппозиционным блоком ХДС/ХСС. Представители правящей коалиции настояли на том, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение профильным комитетам парламента. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) сдержанно высказался по вопросу о возможных поставках танков Leopard. "Необходимо подождать, получится ли это. Мы ведем переговоры, в особенности с нашими трансатлантическим партнером Соединенными Штатами", - заявил он телеканалам RTL и ntv.

Немецкая промышленность готовится к поставкам танков

В ходе опроса телеканала ARD выяснилось, что в Германии отсутствует единое мнение по вопросу о том, следует ли предоставить Украине танки Leopard. 46 процентов респондентов высказались за поставки, 43 процента были против. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что не имеют четкой позиции по этому вопросу.

В то же время, по информации Handelsblatt, немецкая военная промышленность готовится к поставкам в Украину боевых танков. Помимо немецких танков Leopard 2, Киеву могут передать и предыдущую модель - Leopard 1, пишет издание со ссылкой на источники в отрасли. В этом году немецкий оборонный концерн Rheinmetall мог бы отремонтировать и переоборудовать 20 таких танков, и еще 80 - в течение 20 месяцев. Это позволило бы передать Киеву танки, не сократив при этом собственные запасы бундесвера. Кроме того, Rheinmetall готов купить в Омане и модернизировать двузначное количество британских танков Challenger-1, рассказали источники Handelsblatt.

В свою очередь Россия, по всей вероятности, рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину, заявило Минобороны Великобритании. Эти танки были замечены в конце декабря на полигоне на юге России. Их развертывание, вероятно, будет рискованным решением для РФ: их разработка заняла 11 лет и сопровождалась задержками и трудностями с производством, отмечает британское ведомство. "Дополнительным вызовом станет корректировка логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков. Если Россия развернет Т-14, то, скорее всего, в первую очередь в пропагандистских целях, считает британская разведка.

Европарламент поддержал создание спецтрибунала для руководства РФ и Беларуси

Тем временем Европарламент поддержал создание специального международного трибунала для политического и военного руководства России с целью расследования преступлений, совершенных в Украине. Специальный трибунал - по аналогии с Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны - должен создаваться в тесном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, желательно через ООН, а расследование он будет вести не только в отношении президента РФ Владимира Путина и российского руководства, но также в отношении лидера Беларуси Александра Лукашенко и его соратников. Для этого необходимо найти общий юридически обоснованный путь и добиться снятия иммунитета с руководства России и Беларуси.

События на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российские силы произвели 4 ракетных удара, в том числе два - по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области, а также 15 авиационных ударов и более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и 6 по позициям его зенитно-ракетных комплексов, а ракетные и артиллерийские войска поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения врага и состав боеприпасов оккупантов, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

"Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке Луганской области, в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области", - добавил украинский Генштаб.

Киев вновь посетил глава Евросовета Шарль Мишель

Тем временем Киев вновь посетил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Выступая в Верховной раде, он заявил, что "вопрос о членстве Украины в ЕС решен". "Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина. И мы должны приложить все усилия, чтобы как можно скорее воплотить это обещание в реальность", - заявил он. Мишель отметил, что РФ решила напасть на Украину, потому что ее граждане "воспользовались своими правами свободных украинцев, выбрали демократию и выбрали Европу". "Таким образом, запуская ракеты по Украине, Россия запускает ракеты по всему, во что верит Европейский Союз, нападая на саму основу нашего Союза - Союза, который мы выковали из трагедии Второй мировой войны", - указал он, назвав нападение на Украину "атакой на наши общеевропейские ценности, нашу европейскую безопасность, нашу общую европейскую мечту".

Глава Евросовета заявил, что "ближайшие недели и месяцы будут решающими" в исходе войны. "На данный момент мы мобилизовали в общей сложности 11 млрд евро на военную поддержку через Европейский фонд мира и государства-члены ЕС. Кроме того, мы обучаем 15 000 солдат через нашу военную учебную миссию", - рассказал он и пообещал обсудить все направления поддержки Киева на грядущем саммите "Украина-ЕС".

В ходе встречи Мишеля с Зеленским стороны обсудили поставки Украине оружия, а также дальнейшее ужесточение санкционного давления на РФ и ее сообщников. По словам украинского президента, санкции против России "существенно уменьшают потенциал государства-террориста и должны остаться одним из ключевых защитных инструментов". Он подчеркнул, что пришла пора для санкций против российской ядерной отрасли, субъектов, работающих на российскую ракетную программу, а также на новые шаги в энергетике, включая эмбарго на российские энергоносители.

Зеленский встретился с главой МАГАТЭ

В тот же день Зеленский встретился в Киеве с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "Благодарен за положительное решение о размещении инспекторов Агентства на наших атомных электростанциях. Наши команды работают над усилением безопасности ядерной инфраструктуры. Продолжение обстрелов украинских АЭС со стороны РФ недопустимо", - написал он в Facebook. В свою очередь Гросси заявил, что в разговоре с Зеленским подтвердил создание миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Кроме того, стороны обсудили создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Между тем, число погибших при ракетном ударе по многоэтажке в Днепре увеличилось до 46 человек, сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко. Останки 11 человек не опознаны, еще столько же людей числятся пропавшими без вести, ранения получили 80 человек. "В больницах Днепра остаются 24 пострадавших. Трое в тяжелом состоянии, в том числе девятилетняя девочка",- написал Резниченко.

Смотрите также: